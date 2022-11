CNEWS, Grand Prix de Monaco, affaire Louis Boyard... Gérald-Brice Viret, directeur des programme de Canal+ se confie au Monaco Press Club

Il a le verbe franc et l’expérience de presque quatre décennies dans les arcanes de l’audiovisuel français. Gérald-Brice Viret était l’invité du Monaco Press Club pour parler de son action, depuis 2015, comme directeur général des antennes et des programmes du groupe Canal+: 11 millions d’abonnés en France, 40 millions dans le monde, une trentaine de chaînes depuis la France, dont il supervise les grilles.

"Notre priorité, ce sont les chaînes payantes" explique-t-il, "elles forment 98% de notre chiffre d’affaires. Quand je suis arrivé, un collaborateur sur deux travaillait sur le clair. Aujourd’hui 100% travaillent pour des programmes payants. Le clair ce n’est pas ce pourquoi les gens payent. Les gens payent pour le cinéma, le sport, les fictions, les documentaires ou la musique. Ensuite, nous avons ces quelques chaînes gratuites, qui font beaucoup de bruit, que sont C8 et CNEWS".

Lancée en 2017 dans les décombres d’Itélé, la chaîne gratuite d’informations du groupe Canal+, CNEWS est prégnante dans le paysage audiovisuel français. "Face aux autres chaînes infos, il fallait faire une différenciation. Nous avons réalisé une étude marketing et positionné cette chaîne sur le débat qui n’est pas forcément de droite ou de gauche. On invite tout le monde sur CNEWS. Après les journalistes et ceux qui débattent sont de droite ou de gauche. Certains diront plus de droite… ce qui est important est que la chaîne est un succès.

Elle était à 0,4% d’audience, elle est aujourd’hui à plus de 2% avec des personnages qui tiennent l’antenne. La chaîne a trouvé son positionnement, elle est quasi rentable cette année, c’est tout ce que cherche un groupe privé. Nous sommes allés chercher un public de proximité, en province, qui a envie d’un ton différent. On n’amplifie pas ce qui se passe dans le pays, on le montre. Je suis persuadé que cette chaîne est indispensable au débat global et à la démocratie. CNEWS apporte sa pierre à la globalité de la démocratie et respecte en tout point sa convention avec le CSA en invitant toutes les couleurs politiques de la France. Nous sommes une chaîne d’opinions et j’entends des choses à propos de CNEWS qui sont inacceptables. Pour moi c’est une chaîne qui sert la démocratie".

"À l’époque il était sur Paris Première et RTL, on avait envie de cet éditorialiste politique. On ne savait pas que ça allait faire le tabac réalisé. Et on ne savait pas non plus qu’il se présenterait à l’élection présidentielle et ferait 7% des voix. Nous n’avons plus Zemmour depuis un an, cela ne nous empêche pas de faire un carton d’audience et d’être à 600.000 spectateurs à 19 heures ".

"La chaîne C8 est positionnée très grand public, très jeune pour aller chercher les abonnés de demain. Et Cyril Hanouna a réussi à rajeunir les cibles. Notamment les jeunes de moins de 25 ans, qui sont difficiles à avoir en télévision. D’ailleurs, les politiques viennent dans TPMP car ils savent qu’automatiquement, ils vont s’adresser à des cibles plus jeunes et plus populaires, qui ne regardent pas les émissions politiques sur France 2 ou les chaînes info. On l’a vu il y a quinze jours quand Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur était sur le plateau et avait l’impression d’une discussion de proximité. Cyril Hanouna a des devoirs et des responsabilités il en est conscient. Il est dans une proximité avec son audience tellement forte qu’il est dans l’émotion sincère. C’est ce qui fait la différence avec les autres animateurs. Je comprends les gens qui ne l’aiment pas. Moi je trouve l’émission formidable, elle fait une audience de dingue et ramène les jeunes à la télévision. Aujourd’hui l’émission de Cyril Hanouna est indispensable au paysage audiovisuel français. Elle correspond à une attente du public. Il se passe des choses dans notre pays, il y a un besoin d’information, un besoin d’échanger, on contribue énormément à la démocratie. C’est une manière de positionner une chaîne, et c’est réussi. Beaucoup de chaînes sur la TNT sont sans saveur, sans odeur et n’ont pas le même caractère que C8".