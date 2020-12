Ce prodige azuréen de la danse et du cirque est en finale de "La France a un incroyable talent" sur M6

"Je croyais ne pas être au niveau"

Pourtant, le jeune homme estime n’avoir pas forcé son talent lors des auditions. "Mentalement, je n’étais pas prêt. D’abord en raison de mon jeune âge. Ensuite, parce que je croyais ne pas être au niveau des autres candidats où l’on trouve quand même beaucoup de professionnels."

Il a bossé. Comme un fou. Et prend aujourd’hui la mesure de sa chance: "Cette émission est un tremplin. Et une occasion unique de découvrir une autre facette du spectacle."

Danser en public, "c’est un bon stress, ça fait du bien", explique Antony. Mais devant les caméras, c’était une autre affaire. "Je suis passé par des moments très, très bas." Ses parents l’ont soutenu. Petit à petit, il y a cru.

Si sa prestation lui assure l’adhésion du public, Antony César peut mettre la main sur un prix de 100.000 euros, ce qui n’est pas rien. "Une énorme somme, à mon âge." S’il gagne, il se promet d’investir dans la pierre, lui qui a souvent dormi dans la caravane familiale.

Ce jeune virtuose est tiraillé entre les deux inclinations de ses parents. Papa acrobate, maman meneuse de revue au Moulin Rouge. Tous deux finissant par former un duo qui a raccroché il y a tout juste cinq ans, après s’être produit partout en Europe et jusqu’en Australie ou aux États-Unis.

Quant à lui, Antony a commencé la danse à six ans. Fils unique, il hésite: "J’aimerais allier les deux disciplines, mais c’est assez difficile."

Un sentiment de responsabilité le taraude, puisque le nom de la troupe Bradford peut s’éteindre avec lui. C’est un poids que ses épaules peuvent supporter, à l’inverse de son mental qui n’est pas encore en acier.

La lignée du côté paternel avait déjà connu des débuts difficiles, une tempête venant emporter le chapiteau dans lequel toutes les économies avaient été englouties…

Quel que soit, mardi, le verdict, Antony sait que le programme lui a permis d’avancer. "Je me sens un tout petit peu plus sûr de moi", avance-t-il humblement. Et le meilleur est devant.