Bienvenue sur le nouveau site de Monaco-Matin

"C’est fouillis", "on ne sait pas ce qui est important", "je ne retrouve pas l’article que vous avez publié ce matin"... Voilà ce que vous dites sûrement à propos de notre site Internet. Ces critiques, vous les avez formulées. Et nous les avons entendues. Alors, à l’approche de l’été, votre site Internet préféré a décidé de se donner un coup de frais et un peu d’air.

Six ans après sa dernière mise à jour majeure, nous avons entièrement repensé l’organisation de nos articles, de nos rubriques et de nos pages. L’objectif? Redonner une hiérarchie à nos contenus là où nous en manquions cruellement. C’était notre intuition et vous, lecteurs, l’avez confirmée lors d’une grande consultation.

Nouveau design, confort de lecture adapté à tous les écrans, retour du direct, place toujours plus importante consacrée à l’actualité locale et nationale, mise en avant de nos podcasts et vidéos... Ce site, nous l’avons pensé uniquement pour vous.

Vous allez pouvoir mieux découvrir la richesse de nos contenus. Et ça tombe bien, vous êtes de plus en plus nombreux à nous lire, à nous voir et à nous écouter. 8 millions chaque mois!

Des évolutions ces prochaines semaines

Le résultat est le fruit de plusieurs mois de travail, mobilisant la rédaction, le design, la technique, le marketing, la publicité… que nous sommes fiers de vous proposer aujourd’hui. C’est une étape importante dans l’histoire de Nice-Matin, mais aussi dans notre histoire avec vous. C’est pour cela que nous vous proposons aujourd’hui une version "work in progress" de notre plateforme.

Plusieurs évolutions arriveront dans les prochaines semaines avec de nouvelles fonctionnalités dans lesquelles vos retours seront pris en compte. Bugs, police trop petite ou trop grosse, incohérences… tous vos retours sont les bienvenus dans les espaces mis à disposition sur notre site.

Restez connectés!