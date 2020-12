Avec District Z, TF1 tente ce vendredi soir de lancer un nouveau jeu d'aventure à la télé

Le jeu se déroule dans une zone militarisée peuplée de zombies, dans laquelle cinq personnalités vont plonger dans l’univers énigmatique d’un savant fou, le professeur Z, durant une nuit entière. Leur objectif : récupérer un maximum de pass afin de braquer sa chambre forte et remporter des lingots d’or au profit d’associations. Deux règles principales régissent le jeu : les candidats ne doivent jamais se faire voler leurs vies par les zombies sous peine de ne plus pouvoir participer aux épreuves et ils doivent gagner chacune d’entre elles, ce qui leur permettra d’ouvrir un coffre-fort à la fin de l’aventure.

Un grand format inédit imaginé par Athur qui souhaitait trouver un "format à mi-chemin entre le cinéma, la télévision et l’univers du gaming avec des clins d’oeils à Call of Duty, Resident Evil et The Division, entre autres", comme il le détaille à TF1.

Pour ce faire, des moyens pharaoniques ont été mis en place : un décor immense situé à côté du Parc Astérix et qui fait la taille de 14 terrains de football, 50 caméras, 49 kilomètres de câbles.

Denis Brogniart, habitué des jeux XXL, ne sera d’ailleurs pas dépaysé à la présentation.