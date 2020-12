Après un joli pactole remporté en 2012, cette Azuréenne de retour à "Questions pour un champion"

Candidate éprise de jeux télévisés, la fidèle téléspectatrice des programmes d’esprit et de compétition compte bien prendre sa revanche…

Vos thèmes de prédilection?

Enseignant les Lettres, la littérature, l’Antiquité et la mythologie sont mes zones de confort.

Et vos points faibles?

La musique. Et le sport. J’essaie de m’améliorer en demandant à mon mari les derniers résultats sportifs, mais je n’arrive pas à m’y intéresser et donc à retenir ces informations! Comme le nom du gagnant du Tour de France par exemple… Tadej Pogacar.

Avant le tournage, vous êtes stressée?

Je suis une tout autre personne!

Vous vous transformez?

(rires) Complètement! Je deviens vraiment mauvaise perdante. Presque agressive. L’année où j’avais gagné j’avais un peu mis la pression avant à mon adversaire. Je crois que cela a bien fonctionné!

Le mental détient donc une part importante dans la victoire?

Absolument.

"A force on se connaît!"

C’est la compétition qui vous pousse à participer aux jeux?

Non. Ce que j’aime c’est l’expérience humaine. En règle générale on se retrouve tous dans le même hôtel, on dîne ensemble, on regarde les passages dans la même loge. C’est très sympa.

Et à force on se connaît, surtout. On revoit les mêmes têtes sur différents plateaux.

Donc c’est familial?

Oui. C’est ce qui me plaît. Mais avec les mesures sanitaires, évidemment, nous avons vécu un tournage vraiment différent.

Nous n’avons pas pu être ensemble comme à l’accoutumée. On s’est tous sentis un peu plus seuls!

Mais je reste ravie de pouvoir continuer à participer à ces émissions.

D’ailleurs, laquelle vous fait de l’œil en ce moment?

J’aimerais bien tenter 8 chances de tout gagner ! (1)



