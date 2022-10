À Antibes, France 3 en grève ce jeudi pour manifester son refus de déménager à Nice

La direction de France Télévision a prévu d’investir entre 15 et 20 millions d’euros pour construire un nouveau bâtiment à la Victorine.

Déménagement des locaux antibois de France 3 à la Victorine, à Nice: nouvel épisode. Après plusieurs mobilisations, les salariés de France 3 à Antibes sont en grève, ce jeudi, pour manifester une nouvelle fois leur refus de déménager dans un bâtiment qui doit encore être construit pour un coût estimé entre 15 et 20 millions d’euros.

"Une délégation de responsables de la direction de l’immobilier de France Télévision vient nous présenter le projet, en présence de l’architecte, raconte Laurence Collet, journaliste et déléguée syndicale CFDT. C’est un camouflet et un mépris des salariés qui continuent d’être contre ce projet."

Magalie Roubaud, représentante SNJ, met, elle, en avant plusieurs choses: "Il y a d’abord le phénomène de gaspillage d’argent public au moment où on demande aux Français de se serrer la ceinture, pour un bâtiment qui reviendra, au terme du bail, à la ville de Nice. On aimerait aussi que le public soit consulté et que Delphine Ernotte (P. D.-G. de France Télévisions) leur rende des comptes. Enfin, ils estiment que le bâtiment actuel n’est pas une bonne vitrine, qu’Antibes est une ville dans la banlieue de la métropole niçoise, alors que le site avait initialement été choisi car nous étions au cœur du territoire que l’on couvre."