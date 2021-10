On vous fait visiter le Moby-Dick, le plus vieux pointu du port de Nice

Malgré ses 100 ans, le Moby-Dick navigue toujours. "Et il gagne beaucoup de régates, en portant les couleurs de notre association", s’enorgueillit Jean-François Rubolini, le président de l’association La Mouette. Qui compte 101 propriétaires qui entretiennent 81 pointus - en comptant celui-ci - sur le port de Nice. "On la [un pointu peut aussi s’appeler une balancelle, ndlr] sort tous les ans, on refait la peinture, on change des morceaux de bois…", ajoute-t-il.

Et pourtant, l’embarcation revient de loin. En décembre 2002, pour des raisons inexpliquées, elle prend feu. Son capitaine, Olympe, emploie alors trois ans à la rénover. "Et maintenant, elle va partout. En Italie, en Corse… et même à Sète cette année", sourit-il.

Que se passe-t-il, dimanche?

Pour l’anniversaire du Moby-Dick, l’association La Mouette organise une parade de 31 pointus.

Elle partira à 9h30 du port en direction de Lenval, et fera son retour en passant par le monument aux morts de Rauba Capeu.

Plus d’infos: lespointusdenice.com.