"Les frégates françaises font partie du paysage en Méditerranée orientale", expose le commandant de la frégate Provence

Partie en tout début d’année pour le canal de Syrie, la frégate multimissions Provence est sur le point de regagner Toulon. Du 21 au 23 janvier, nous avons pu embarquer à son bord à Chypre. Son commandant revient sur cette mission.

Le groupe aéronaval est annoncé en Méditerranée orientale pour début février. Ce déploiement donne-t-il plus d’importance à votre mission dans la zone?

Notre déploiement dans le canal de Syrie n’a pas été conçu pour préparer la mission du groupe aéronaval. En fait, la Marine nationale déploie quasiment en permanence des navires dans cette zone. Les informations ainsi collectées sur ce théâtre seront bien entendu utiles aux unités qui suivront, dont le porte-avions Charles-de-Gaulle et son escorte. Mais avant que nous passions le relais à l’équipage B pour une durée de six mois, je tenais absolument à ce que mon équipage replonge dans le bain d’une mission opérationnelle.

Vous connaissez très bien la Méditerranée orientale pour y avoir navigué à de nombreuses reprises, notamment à bord du Charles-de-Gaulle. Le comportement des acteurs régionaux est-il différent de ce que vous aviez pu observer précédemment?

Que ce soit comme officier de manœuvres, adjoint opérations de l’amiral commandant le groupe aéronaval, ou commandant en second du Charles-de-Gaulle, j’ai effectivement enchaîné les missions en Méditerranée orientale depuis 2013. Mais la perception du théâtre n’est jamais tout à fait la même, elle varie en fonction du contexte stratégique du moment. Quand la Russie envoie son porte-avions Amiral Kouznetsov devant la Syrie, comme ce fut le cas en 2016, ce n’est pas la même chose que lorsqu’elle y déploie deux ou trois frégates. De la même façon, les Russes n’ont pas le même intérêt pour la Fremm Provence que pour le groupe aéronaval français. Et lorsque le Charles-de-Gaulle sera en Méditerranée orientale, il est fort probable que des navires de guerre et des chasseurs russes viendront voir de plus près ce qu’il se passe. Mais la mission de la Provence n’en est pas moins intéressante car elle permet de jauger dans la durée le comportement des acteurs régionaux, d’entretenir la continuité d’analyse tactique de la zone.

On sait les tensions qui existent actuellement entre les Russes et les Occidentaux. Ce climat se retrouve-t-il en Méditerranée orientale?

Pas du tout. La Fremm Auvergne, qui était récemment en mer Noire, a eu des interactions très professionnelles avec la marine russe. C’est la même chose ici: nous n’avons observé aucune agressivité, aucune pression particulière de la part des Russes. La situation est apaisée. Ça en est presque frustrant pour nous à bord de la Provence. Il faut croire qu’à force d’être régulièrement déployées dans le canal de Syrie, les frégates françaises font partie du paysage. Mais je le répète, ça changera peut-être avec l’arrivée du groupe aéronaval.

L’une des raisons de ces déploiements français dans le canal de Syrie est d’y réaffirmer la liberté de navigation. Vous ne recherchez pas à cacher la présence de la Provence. Et en même temps vous demandez à vos marins de couper leur portable. N’est-ce pas contradictoire?

C’est plus une question d’hygiène numérique. On ne cherche effectivement pas à se cacher. On veut au contraire que tout le monde sache lorsque la France déploie des bâtiments de guerre en Méditerranée orientale. Mais dans certains cas, lorsque pour des raisons opérationnelles, on recherche plus de discrétion - ce que nous permet notre faible surface équivalente radar - on n’a pas envie de se faire repérer parce que des membres d’équipage utilisent leurs téléphones portables sur les extérieurs du navire. Et puis le risque de se faire pirater ses données n’est pas nul. Et certains contacts de marins pourraient intéresser des services étrangers.

Au-delà de cette mission, la Provence a été choisie comme bateau pour accueillir un nouveau drone. Vous pouvez préciser?

Pour l’heure, on dispose à bord d’un drone léger que l’on peut utiliser pour surveiller les visites effectuées à bord d’autres bateaux, pour la police des pêches, ou encore s’il fallait procéder à l’évacuation de ressortissants. Mais la Marine nationale réfléchit à se doter du SDAM (système de drone aérien pour la Marine), en l’occurrence le VSR 700, un drone hélicoptère de 7mètres d’envergure. L’idée n’est pas de remplacer l’hélicoptère NH90 qui constitue une arme redoutable dans la lutte anti-sous-marine, mais de disposer d’un vecteur non armé qui offrirait une belle allonge pour aller reconnaître plus loin. C’est donc à une campagne d’essai pour l’intégration de ce nouvel équipement que la Provence va participer à l’automne prochain.