Léon Gautier, le dernier Français débarqué en Normandie, fête ses 100 ans

Le dernier survivant français du débarquement de Normandie fête son centenaire et c'est plus qu'un anniversaire pour celui dont la destinée a été marquée par la guerre "Qui aurait pu penser que je serais centenaire un jour? La vie est étrange, mais il faut la prendre comme elle est. Ne pas ressasser ses tristesses. Mais ne pas oublier" déclare Léon Gautier à nos confrères du Parisien.

Enrôlé dans les Forces Françaises Libres dès juillet 1940 à Londres, il débarquait le 6 juin 1944 à Colleville-sur-Orne. Faisant ainsi parti des 177 membres du commando Kieffer et participant à la totalité de la bataille de Normandie, soit 78 jours.

"On a débarqué à Colleville. Notre mission était de libérer la côte. Et, à ce moment-là, on ne pense qu’à ça. Et à surtout ne pas en prendre… Parce qu’évidemment, en face, ils vous tirent dessus. Mais voilà, je suis content d’avoir été de ceux qui ont libéré la France. Sauf qu’aujourd’hui, malheureusement, j’ai perdu tous mes camarades, un par un."