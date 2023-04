La frégate Languedoc est de retour à Toulon après 5 semaines de mission

Avant même d’échanger avec le pacha, les pavillons grec, chypriote et israélien, qui décorent le carré des officiers subalternes, trahissent les lieux où la frégate multi-missions (Fremm) Languedoc a navigué ce printemps.

Après un peu plus de cinq semaines de mission en Méditerranée orientale et centrale, ce navire de premier rang est de retour à Toulon.

Mais contrairement à ce que pratiquait la France il n’y a encore pas si longtemps, c’est intégré au Standing Nato Maritime Group n°2 (SNMG2), une force permanente de l’Otan en Méditerranée, que le Languedoc a été déployé.

"Depuis l’invasion de l’Ukraine en février 2022, il a été décidé de s’intégrer systématiquement aux forces navales de l’Otan. C’est un message politique et une marque de solidarité envers l’Alliance", commente le capitaine de vaisseau Claire Pothier, commandant de l’équipage B de la frégate multi-missions (Fremm) Languedoc.

Ne pas négliger les sous-marins classiques

Le capitaine de vaisseau Claire Pothier est la première femme à commander une frégate multi-missions, en l’occurrence le Languedoc, connu pour être le premier bâtiment français à avoir utilisé des missiles de croisière navale en opération. Photo P.-L. P..

Cette partie de la Méditerranée n’est pas une nouveauté pour la Marine nationale. "Que ce soit la Méditerranée orientale ou la mer Égée, on connaît bien ces zones de tensions où nous déployons des bateaux de surface de façon quasi permanente. Cela nous permet d’entretenir notre connaissance des théâtres, d’y suivre la situation, et de réagir si besoin", déclare le commandant Pothier.

Elle parle en connaissance de cause. Au cours de l’été 2022, elle naviguait déjà en Méditerranée centrale, toujours sur le Languedoc, mais cette fois au sein du groupe aéronaval américain constitué autour de l’USS Harry S. Truman.

Et par rapport à l’été dernier justement, "on observe moins de bateaux russes, mais leur présence reste significative. Quant au port de Tartous, leur point d’appui en Syrie, il est encore très actif. Je dirais qu’on est à un niveau de tension intermédiaire", confie encore le commandant Pothier.

Pour son dernier embarquement à la mer avant de rejoindre définitivement les états-majors parisiens, le pacha, spécialiste de la lutte anti-sous-marine, a apprécié également de participer fin mars à l’exercice Noble Dina qu’organise chaque année la marine israélienne.

"Avec huit bâtiments de surface face à deux sous-marins, le rapport était clairement en notre faveur, glisse le commandant du Languedoc. Mais il est toujours intéressant de s’entraîner avec des sous-marins classiques, qui ont certes moins d’autonomie, mais ne travaillent pas de la même façon que les sous-marins à propulsion nucléaire".

Un partenariat stratégique avec la Grèce renforcé

Expérimentée en décembre dernier lors du départ du groupe aéronaval dans le cadre de la mission Antarès, "l’anonymisation" des bateaux de guerre de 1er rang, c’est-à-dire la suppression des numéros et des noms sur les coques se généralise. la Fremm Languedoc n’y a pas échappé. Photo Marine nationale.

Ce déploiement aura également été l’occasion, dans le cadre du partenariat stratégique qui lie la France à la Grèce, de valider un nouveau point d’appui. En l’occurrence le port d’Alexandroupoli, situé dans le nord de la mer Égée.

"Jusqu’à présent, on faisait surtout escale à La Sude, une base de l’Otan située en Crète. De par sa position géographique intéressante, Alexandroupoli nous offre désormais plus d’options. Que ce soit pour le ravitaillement, le transfert de matériel, ou la régénération des équipages. À noter que ce port est déjà utilisé par les États-Unis et le Royaume-Uni pour y débarquer du matériel à destination de l’Europe de l’Est".

Quid de la Turquie, toute proche et avec laquelle la Grèce entretient des relations pour le moins compliquées? Le commandant Pothier répond sans hésiter: "Ce qui s’est passé en Ukraine a considérablement renforcé l’Alliance atlantique. D’ailleurs, le SNMG2 comprend actuellement un bâtiment turc. Chaque partenaire est traité de façon équitable".

Tout au long de son déploiement en Méditerranée orientale et centrale, la Fremm Languedoc a multiplié les interactions avec les marines riveraines. Sur la photo, les marins français saluent le bâtiment de soutien chypriote Alasia. Photo Marine nationale.

Une mission n’étant véritablement terminée qu’une fois de retour à son port d’attache, le Languedoc a profité de son passage à proximité des îles d’Hyères en début de semaine pour enchaîner les exercices.

D’abord au profit des pilotes d’hélicoptère de la flottille 36 F. Puis des artilleurs du bord. Ces derniers ont en effet simulé des tirs de missiles mer-mer 40 - les fameux Exocet - contre des objectifs désignés par un pilote de l’aéronavale.

Avant de s’entraîner, une fois dans l’est de l’île du Levant, au tir réel au canon de 76 mm contre une cible aérienne tractée. Un "Gunex" nocturne avec conduite de tir à la caméra infrarouge. Des exercices répétés qui participent à la préparation à la haute intensité.