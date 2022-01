Immersion à bord de la frégate Provence où la Marine nationale monte la garde dans le canal de Syrie

C’est l’énigme de ces derniers jours de mission dans le canal de Syrie. Depuis quelques nuits déjà, des Soukhoï 35, avions de chasse russes, décollent de Lattaquié, situé au nord de la Syrie, et effectuent, des heures durant, des ronds dans l’air à l’entrée sud du canal. Est-ce pour intercepter les drones et autres avions de patrouille maritime américains? Pour prévenir toute tentative de raids aériens israéliens? À bord de la frégate multimissions Provence, si ce comportement des Russes est jugé pour le moins "insolite", on se garde bien de donner la moindre explication. "On va faire remonter nos observations à Cecmed (commandant en chef pour la Méditerranée, ndlr) à Toulon. Avec le Centre de planification et de conduite des opérations et le renseignement militaire, c’est à eux d’interpréter ces vols nocturnes de la chasse russe. Nous, avec nos différents senseurs, on est là pour entretenir notre connaissance des habitudes des acteurs de la zone, détecter au plus tôt les premiers signaux de crise", commente le capitaine de vaisseau Nicolas Vandebrouck, le commandant de la Provence.

Si les marins de quart sont attentifs à l’environnement de la frégate, aucune inquiétude ne se lit sur leur visage. "Depuis leur découverte d’un important gisement de gaz en mer Noire, la tension a diminué en Méditerranée avec les Turcs. Il y a une réelle volonté d’apaisement. Les Russes, eux, savent qu’on est là mais ne semblent pas vraiment s’intéresser à nous. À force de déployer des navires dans la région, tout le monde trouve normal désormais que la France patrouille en Méditerranée orientale", glisse le pacha. Avant d’ajouter: "On n’est pas là pour faire monter le niveau de crise. Mais on le sait, les espaces maritimes sont un laboratoire pour remettre en cause le droit international et certaines nations ont plus facilement tendance à montrer leurs muscles en mer. Si ça devait se crisper, on a la capacité de faire face". Le fait de disposer de missiles de croisières capables de frapper en profondeur contribue à cette crédibilité. Indiscutablement.

La fameuse "appréciation autonome de la situation" si chère à la France. Avec son radar de veille air, capable de détecter à plus de 200 kilomètres, rien n’échappe à la Provence patrouillant au beau milieu du canal de Syrie, à hauteur de Tartous. Les avions syriens et ceux de leurs amis russes ont à peine le temps de décoller de Lattaquié, qu’ils sont détectés. Sur les écrans radar concentrés au central opérations, ils y côtoient des dizaines d’avions de ligne. En haut à droite d’un écran, une "piste" bleu ciel, couleur des alliés, révèle même la présence d’un "drone turc qui rentre de la région insurgée d’Idlib", dernière zone d’insurrection au régime du Président syrien Bachar el-Assad.

L’autre moyen que la France utilise pour affirmer sa présence dans la région est de coopérer avec les puissances locales qui peuvent servir d’appuis logistiques. En un mois de déploiement en Méditerranée orientale, elle a ainsi enchaîné les exercices avec l’Égypte, Chypre - aux premières loges et dont la marine ne compte que 500 hommes - et la Grèce. Mais alors que le groupe aéronaval français, constitué autour du porte-avions Charles-de-Gaulle, s’apprête à son tour à rejoindre la Méditerranée orientale, la priorité pour la Provence demeure la connaissance d’un théâtre qui reste très versatile. "À chaque fois, c’est différent. En 2017, alors que la guerre contre Daech faisait rage à Raqqa et Mossoul, il y avait une grosse activité russe et de la coalition au-dessus de la Syrie et de l’Irak. En 2018, après les tirs de missiles de croisière en représailles à l’utilisation d’armes chimique par le régime syrien, on a senti un regain de tension. En 2020, c’était plus calme", raconte le lieutenant de vaisseau Julien, chef du service lutte anti-sous-marine à bord.

Alors, sitôt l’exercice de tir d’un missile de croisière terminé - "histoire de mécaniser toute la procédure", précise le commandant - la Provence se rapproche un peu plus de la Syrie. "Tout en restant dans les eaux internationales". C’est la troisième fois en un mois qu’elle remonte ainsi le long de la côte syrienne. L’objectif: réactualiser les connaissances de l’environnement électromagnétique du pays. En clair: détecter, identifier, et localiser les radars, notamment ceux de conduite de tir, installés sur la côte. La spécialité de la guerre électronique. "Selon les bandes de fréquences des radars, on est capable de savoir si ce sont des radars civils ou militaires, et quel système d’armes ils équipent", confie le premier-maître Kevin, chef du secteur guerre électronique. Sur le canal 16 de la VHF, celui de la veille radio, l’accent oriental s’entend clairement. À la tombée de la nuit, les derniers rayons du soleil éclairent faiblement des réservoirs de pétrole à flanc de colline. Mais après cinq heures à remonter du sud au nord le canal de Syrie à 12 nœuds, aucun nouveau système sol-air n’a été repéré. Seul le radar de veille air d’une frégate russe, probablement à quai dans le port de Tartous, a été détecté pendant une petite dizaine de minutes.