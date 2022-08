Des armes chimiques ont-elles été immergées au large de nos côtes après la Seconde Guerre mondiale?

"La nature a repoussé dessus". Pour Mickaël Youssouf, les plongées s'enchainent au fur et à mesure des réservations des touristes de passage dans le Var. Aux plongeurs, le président du club Saint P'Hyères Plongée, propose une exploration des fonds marins, d'Hyères à Porquerolles, mais aussi un voyage dans le temps.

Un retour soixante-dix ans en arrière, à une période où avions de combat et navires gravitaient entre ciel et mer avant, pour certains, de connaître un destin funeste. À présent, P-51 Mustang américain et autre Donator gisent par plusieurs dizaines de mètres de profondeur.

Au cours de ces plongées, d'autres vestiges, comme des obus, des filets anti sous-marin et autres armes conventionnels peuvent être observées, constituant un témoignage supplémentaire des combats qui ont marqué la Seconde Guerre mondiale dans la Mer Méditerranée.

Certes, les "rencontres" ne sont pas aussi nombreuses que celles que peuvent réaliser ses confrères plongeurs dans la Manche. Mais elles attestent des vestiges des deux conflits mondiaux. Au point de se demander, cent ans plus tard, si "une bombe à retardement" ne sommeille pas au large des côtes varoises et maralpines, comme le prétend l'association non gouvernemental Sea Sheperd.

Des dizaines de décharges d'armes conventionnelles et chimiques

Selon une enquête publiée par nos confrères d'actu.fr, plusieurs dizaines de décharges d'armes conventionnelles se trouveraient au large des côtes françaises. Principalement dans la Manche et le long des côtes de l'Atlantique. La Convention du milieu marin Ospar en a recensé 148 dans le nord-est de l’océan Atlantique. Mais pas seulement.

Les îles d'Hyères et de Cannes seraient concernées. Plus préoccupant, des armes chimiques auraient été repérées selon l'association Robin des Bois, qui se base sur la carte interactive du James Martin Center for Nonproliferation Studies. Un cocktail de 3.400 bombes au gaz moutarde et à l'arsenic, laissé en cadeau par l'US Navy entre juillet et octobre 1946, serait en sommeil au large de Saint-Raphaël

Aucune trace selon les plongeurs hyérois

Problème, si les plongeurs d'Hyères, à l'instar de Mickaël Youssouf, ou de Cannes, confirment avoir rencontré ici des obus, là des casiers porte-mines, du côté de Saint-Raphaël, c'est le grand flou.

"Pas du tout", répond du tac au tac Cédric Marmolle. Après un passé de marin-pompier de Paris, il est le gérant d'un des clubs de plongée de la baie depuis une poignée d'années. Et malgré les échanges qu'il a pu avoir avec des anciens, des explorations dans les épaves du coin accessibles, rien ne revient à ce sujet. "Des épaves gisent à 80-120 mètres de profondeur. Nous, quand on plonge, on est sur 20, 40 ou 60 mètres”, rappelle-t-il cependant.

Cette profondeur, "c’est le problème et l’avantage de la Méditerranée", précise Bertrand Sciboz. "C’est de suite profond. Il n’y avait pas besoin d’aller bien loin au large pour abandonner une cargaison", poursuit le directeur du Centre de recherches sous-marines, le Ceres, basé dans la Manche.