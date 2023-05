“Ce n’est pas parce que Vladimir Poutine est acculé que l’arme nucléaire sera employée”, explique un expert

En mars dernier, Vladimir Poutine annonçait que la Russie allait déployer des armes nucléaires tactiques en Biélorussie. Quel message a-t-il voulu envoyer ?

C’est autant un message qu’une promesse faite à l’allié biélorusse – qui le souhaite de longue date - et une menace qui était brandie depuis le début de la guerre et à laquelle l’on s’attendait. Cette annonce a fait monter d’un cran la pression sur les pays qui soutiennent l’Ukraine. C’est aussi une forme de réponse politique au fait que l’Otan se soit ouvert à un nouveau pays, la Finlande. Sur le plan strictement opérationnel, un tel déploiement de systèmes dits non stratégiques ne devrait pas modifier sensiblement l’équilibre des forces en Europe même si cela accroit mécaniquement la portée des systèmes russes de courte portée. S’il y a peu de chances que l’OTAN réponde par des déploiements similaires, en revanche l’initiative russe générera probablement un éventail de réponses défensives, notamment en matière de systèmes antimissiles.

La menace nucléaire russe ne prend-t-elle pas de l’épaisseur à l’heure où son armée piétine ?

En tout cas, ce n'est pas une menace d’emploi et l’initiative russe, qui participe d’une posture d’escalade, reste dissuasive. En l'occurrence, de quoi dissuaderaient de tels déploiements ? Ici, il ne s’agit pas de dissuader les pays de l’OTAN et de l’UE de fournir de l’aide militaire avec des systèmes d’armes classiques à l’Ukraine puisque c’est déjà le cas. Il ne s’agit pas non plus de les dissuader d’entrer de plein pied sur les champs de bataille ukrainiens puisqu’ils s’en dissuadent eux-mêmes. Ces éléments ne permettent pas d’indiquer l’augmentation récente d’une menace d’emploi de l’arme nucléaire dans le conflit.

Pourtant après l’invasion de l’Ukraine, que beaucoup n’avait pas vu venir, on peut se dire que tout est possible ?

Il est probable que, dans ce scénario très improbable d’un emploi de l’arme nucléaire par la Russie, la réponse ne serait pas nucléaire. En effet, la réaction, notamment de Washington, se ferait probablement avec des armes classiques, dans une optique dévastatrice qui a naturellement une vocation dissuasive. Mais c’est un scénario qui reste très improbable après plus d’un an de conflit. A la différence de ce que colportent certains observateurs, les armes nucléaires ne s’emploient pas au gré de l’humeur des dirigeants, aussi autocratiques soient-ils. Pour le dire autrement, ce n’est pas parce que Vladimir Poutine se sentirait personnellement acculé que l’arme nucléaire serait mécaniquement employée par la Russie.

Benjamin Hautecouverture, ce jeudi 11 mai en conférence pour la Fondation méditerranéenne d'études stratégique Photo DR.

Alors que la France possède une “dyade” stratégique avec une force de dissuasion aérienne et océanique, sur quoi repose la dissuasion russe ?

A l’instar des États-Unis, les russes ont une “Triade” stratégique avec les éléments que vous venez de citer plus une composante terrestre armée de missiles sol-sol avec des portées et des charges diverses.

En ce qui concerne la France, dans quelles circonstances le feu nucléaire peut-il être déclenché ?

Lorsque le président de la République estime que les intérêts vitaux de la nation sont mis à mal. Ces derniers ne sont pas listés volontairement, afin d'empêcher les effets de seuil qui permettraient à l’ennemi d’estimer qu’il reste en dessous du seuil nucléaire.

Neuf pays possèdent l’arme nucléaire aujourd’hui. Peut-on encore vraiment parler de dissuasion quand il y a autant d’acteurs ?

Depuis l’entrée en vigueur en 1970 du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), la prolifération est en réalité restée très limitée. Faire aboutir un programme nucléaire jusqu’à son terme et se doter de l'arme est extrêmement compliqué sur les plans scientifique, technologique, industriel, politique et diplomatique. En plus des cinq Etats dotés de l’arme nucléaire au sens du TNP, quatre autres puissances nucléaires de droit ou de fait ont émergé depuis le début des années 1970, ce qui reste finalement très peu au regard des prévisions alarmistes des années 1960.

Par ailleurs, il est tout à fait possible que ce total de neuf Etats possesseurs de l’arme nucléaire ne soit pas dépassé dans les années à venir. C’est l’enjeu des politiques de lutte contre la prolifération qui jusqu’à présent ont globalement été très efficaces, ainsi que celui des alliances militaires entre Etats dotés et Etats non dotés de l’arme nucléaire. Par ailleurs, la dissuasion est une fonction de défense des Etats, qui préexistait à l'apparition de l'arme nucléaire et qui ne se résume pas à la composante nucléaire.

