400 milliards d’euros pour les armées, un budget en hausse

Pour ceux qui n’avaient pas encore compris que le monde a changé, qu’il est beaucoup plus dangereux qu’hier, les 400 milliards d’euros que le président de la République souhaite consacrer à la prochaine loi de programmation militaire (2024-2030) ont dû faire l’effet d’un électrochoc!

Un effort budgétaire conséquent, si on le compare aux 295 milliards d’euros de l’actuelle LPM, et qui pourtant n’est "ni luxe, ni aise, ni confort", mais juste "le nécessaire (...) à proportion des dangers", nombreux, auxquels nous pourrions être confrontés à l’avenir. Parmi lesquels: "l’impérialisme débridé, la prolifération nucléaire et la violence terroriste".

Une dissuasion vitale

Avec ces 400 milliards d’euros, Emmanuel Macron espère donner à la France, "des armées prêtes aux périls du siècle", et "permettre au pays d’être prêt pour le conflit de demain". Si la réparation des armées, engagée dès le début de son premier mandat, doit se poursuivre, le président de la République souhaite désormais les transformer en mettant davantage l’accent sur la défense de notre souveraineté, quand hier étaient privilégiées la capacité expéditionnaire et la lutte contre le terrorisme. Cela passe avant tout par un renforcement de notre dissuasion nucléaire. "En analysant la guerre en Ukraine, nous mesurons à nouveau l’importance vitale" de cette dissuasion.

Gagnant également de la souveraineté voulue par Emmanuel Macron, le renseignement qui garantit à la France "une autonomie de décisions et d’actions". Hier, le chef des armées a ainsi annoncé que "la LPM à venir augmentera massivement les crédits de renseignement de près de 60% au total". Souveraineté toujours avec le renforcement des capacités de résistance et de résilience.

Résilience cyber tout d’abord, avec "le doublement de notre capacité de traitement des attaques cyber majeures". Résilience plus générale ensuite avec "le doublement de la réserve opérationnelle" et la généralisation du Service national universel qui "nous permettra de disposer d’une jeunesse parée à tous les périls".

À la hauteur des responsabilités de la France

La transformation de nos armées doit leur permettre également d’affronter demain "des adversaires aguerris, technologiquement redoutables". Ce que les militaires appellent "le conflit de haute intensité". À ce sujet, Emmanuel Macron a annoncé pêle-mêle "un renforcement des forces spéciales en leur apportant l’équipement le meilleur; le passage au tout Rafale; la numérisation accélérée du champ de bataille; l’augmentation de la puissance et de la protection de nos frégates; le développement du porte-avions de nouvelle génération; ou encore celui des munitions guidées à distance en élargissant l’usage des drones par un doublement de nos investissements".

Par cette ambitieuse transformation de nos armées, Emmanuel Macron entend donner à la France les moyens "d’assurer toutes ses responsabilités en Europe et au-delà". Et de préciser sa pensée: "Si demain tel grand partenaire doit regarder ailleurs, nous devons être en mesure d’agir avec les Européens à l’intérieur de l’OTAN ou en dehors de l’Alliance et, si nécessaire, d’assurer les capacités de commandement qui permettront de mener ensemble une opération d’ampleur".