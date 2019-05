Vous êtes fan de Bowie? Alors lisez "David Bowie: A Life" et découvrez des témoignages et anecdotes de ceux qui ont connu la star

Fan de Bowie de la première heure, Dylan Jones, rédacteur en chef du magazine GQ anglais a recueilli les propos de cent quatre-vingt-deux personnalités –de ses musiciens, voisins, amis, amant(e)s..., à Madonna, en passant par sa famille dont son épouse Iman– et repris quantité d’interviews du chanteur réalisées entre 1947 et 2016, compilées par années.

Résultat: un portrait kaléidoscopique qui gratte le vernis de Ziggy pour laisser apparaître l’homme, David Jones, jusqu’au soir de sa vie.

Avec son panache et ses tares. Une démarche originale basée sur la tradition orale qui distingue ce pavé du raz-de-marée éditorial subi depuis sa disparition le 10 janvier 2016. Fascinant mais aussi parfois déprimant. Extraits.

Ses "peurs"

"À cause des tragédies qui ont frappé ma famille maternelle, où il y a eu beaucoup trop de suicides à mon goût, j’avais terriblement peur. Je me sentais béni parce que j’étais un artiste, que ça ne m’arriverait jamais car je pouvais canaliser mes troubles psychologiques dans ma musique."

David Bowie.

Chez un Beatles

"Dans les années soixante, ma maison était une sorte de salon où tout le monde était le bienvenu. Il y avait ce jeune garçon qui traînait dehors avec une grande casquette toute déformée posée sur ses longs cheveux blonds et bouclés. Il avait une démo pour moi.

On l’a écoutée et je me suis dit: "C’est vraiment bien" même si je dois admettre que je trouvais sa voix trop proche de celle d’Anthony Newley."

Paul McCartney.

Passerelle vers Brel

"Il nous a fait découvrir Brecht et l’un des plus célèbres paroliers de tous les temps, le grand Jacques Brel! Il était le portail vers toutes sortes d’autres mondes."

Bono (U2).

Sanguine cocaïne...

"À cette époque [1974-1976, ndlr], il entretenait une obsession pour le IIIe Reich. Il était fasciné par le narcissisme d’Hitler. Il ne voulait pas être Hitler mais il était captivé par le mouvement nazi.

La cocaïne vous rend très, très énergique. Il entrait en transe avec la coke et il se passait des heures de bobines de film sur les nazis... (...) On devait sniffer chacun sept grammes par jour. J’ai vu David pleurer du sang! La cocaïne a failli le tuer."

Glenn Hughes (ex-Deep Purple, Black Sabbath...)

Le cas Iggy

"Pourquoi s’est-il autant fait chier pour Iggy Pop? Je suppose que pour lui, Iggy était un peu comme Terry. C’était son frère, ce frère perdu (schizophrène, il s’est suicidé en 1985)..."

Hanif Kureishi, écrivain.

Même Fred Astaire

"Pour l’un de mes projets de film, Fred Astaire figurait parmi les personnages principaux. En donnant son accord, M. Astaire nous a dit que la seule personne qui pouvait l’incarner était David Bowie pour qui il avait beaucoup d’admiration."

Martin Scorsese.

Âme sœur

"Je n’avais aucune intention de me remarier, au grand jamais. Mais, comme je le dis toujours, je suis tombée amoureuse de David Jones, pas de David Bowie."

Iman, sa femme.

Stupeur et tremblements

"Après ses problèmes cardiaques, il me disait: "Je suis dans de sales draps". J’allais le voir dans son appartement. Il m’a demandé si je voulais un café et lorsqu’il est revenu de la cuisine il était tout tremblant et maladroit, comme quelqu’un de vraiment malade. Il ne prenait pas du tout cela au sérieux."

Ricky Gervais, comédien.

Clopes

"Je connais la cause officielle de sa mort [cancer du foie, ndlr], mais c’est la cigarette qui l’a tué. Lorsque je regarde mes vieilles photos de David, il a une cigarette sur chacune d’elle."

Mick Rock, photographe.

Prédiction funèbre

"Je n’avais jamais répété avant sa mort ce qu’il m’avait confié dans le bus durant la tournée américaine de 1995. Une voyante lui avait dit qu’il allait mourir à l’âge de soixante-neuf, soixante-dix ans. À qui pouvais-je en parler? Quand j’ai reçu l’annonce de sa mort, après le choc, j’ai réalisé qu’il me l’avait prédit."

Mike Garson, son ex-pianiste.

La classe selon Elton

"Nous n’étions pas les meilleurs amis du monde sur la fin. Il m’a, une fois, traité de "reine en carton du rock’n’roll" en interview, et j’ai trouvé cela un peu arrogant (...). Mais la dignité avec laquelle il a abordé sa propre mort, chapeau bas! Bowie ne pouvait pas mieux mettre en scène sa propre mort. Vraiment la grande classe."

Elton John.