Vous aimez les BD de René Goscinny? Découvrez le roman illustré de sa vie à lui, sous le crayon de la dessinatrice Catel

On la connaît, entre autres, pour ses "biographiques". Ces biographies dessinées de celles qui ont marqué l’Histoire et que l’Histoire a parfois oubliées. Kiki de Montparnasse, Olympe de Gouges, Joséphine Baker, Benoîte Groult…

Mais en cette rentrée 2019, alors qu’un certain Astérix va fêter ses soixante ans – le petit héros est apparu pour la première fois dans la revue Pilote le 29 octobre 1959– c’est à l’un de ces géniaux créateurs que la dessinatrice Catel s’intéresse.

Dans Le Roman des Goscinny - Naissance d’un Gaulois, celle qui est aussi présidente de la commission "bande dessinée" du Centre national du livre, jusqu’en 2021, nous raconte la vie de René Goscinny.

Un premier tome, de sa naissance dans le Paris de 1926, à celle de son plus célèbre personnage. Catel fait revivre René, deuxième fils d’une famille juive exilée de Pologne et d’Ukraine, en France, en Argentine, aux États-Unis. Et alterne les flash-back et les moments de discussion avec Anne Goscinny, fille du scénariste et personnage du livre à part entière.

"Cette BD est avant tout une histoire d’amitié entre Anne et moi, souligne la dessinatrice. Comme Goscinny a toujours fonctionné en duo, l’histoire se répète. Avec Anne, nous avons créé Le Monde de Lucrèce, chez Gallimard Jeunesse, qui fonctionne bien. C’est comme un clin d’œil de son père."

Vous ne vouliez pas, au départ, faire de "biographique" de Goscinny. Qu’est-ce qui vous a décidé?

Mon objectif n’est pas de parler des hommes, surtout de ceux qui sont déjà très connus… Mais on a discuté avec Anne et je me suis dit que cette vie des Goscinny est totalement romanesque.

D’un coup, ça m’a paru évident. Aujourd’hui, c’est Anne qui porte l’œuvre de son père, elle-même est écrivain, douée, c’est une héroïne moderne. Une princesse qui avait tout dans la vie, sauf l’essentiel: elle a perdu ses parents très jeune. C’est un sujet intéressant de raconter son père à travers ses yeux.

"J’ai reconstitué son histoire. J’ai tout lu, fait un puzzle avec toutes ses phrases."

Ce livre vous a demandé quatre ans de travail...

Je ne m’y attendais pas, mais Anne m’a donné plus de mille pages d’interviews de son père. J’ai pu reconstituer son histoire. J’ai tout lu, fait une sorte de puzzle avec toutes ses phrases.

J’ai passé des mois à tout remettre dans l’ordre. Des mois à retrouver les visuels, les lieux, les personnes, pour voir si les témoignages concordaient, pour que tout soit précis. Quand il explique qu’il faisait des blagues petit, par exemple, je me suis demandé: "Mais où trouver les blagues?" Et c’est en relisant tout Le Petit Nicolas que je les ai trouvées.

Avez-vous découvert des choses sur l’homme, derrière ses personnages?

Je connaissais son œuvre parce que j’ai grandi avec. C’est aussi ce qui m’a motivée. Si je fais de la BD, c’est certainement grâce à Lucky Luke, Astérix, au Petit Nicolas.

L’homme derrière l’œuvre, je le connaissais un peu parce que mon conjoint, José-Louis Bocquet, a écrit des ouvrages sur lui. J’ai participé à l’un d’eux, Goscinny et moi [Flammarion, 2007, ndlr]. Mais j’ai découvert plein de choses, j’ai pu faire certaines analogies.

Par exemple, c’est évident qu’Astérix et Obélix ont quelque chose à voir avec son héros d’enfance Patoruzù, du dessinateur argentin Dante Quinterno. Un petit indien malin et son acolyte Upa, un gros bonhomme fort, dont il lisait les aventures quand il était à Buenos Aires. Tout ça l’a imprégné et son génie a fait le reste.