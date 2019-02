Une centaine d'auteurs sont attendus pour le 8e Salon du livre de Monaco

Une chose est sûre : pour l’association Rencontres Littéraires Fabian Boisson, organisateur depuis quatre années du Salon du Livre de Monaco, la Principauté est un pays où il fait bon lire !

Cette année, près de cent auteurs fouleront la salle d’exposition du Quai Antoine 1er.Et à leurs côtés, 17 invités d’honneur, dont Patrick Poivre d’Arvor ou encore Christophe Barbier.Au programme : débats, dédicaces et conférences.Le but ? Développer la littérature et les échanges culturels de tout style, en réunissant des écrivains pour des moments d’échanges et de partages avec les lecteurs.

Des professionnels monégasques