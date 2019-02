Une centaine d’auteurs réunis ce week-end au 8e Salon du Livre de Monaco

Pour sa huitième édition, samedi et dimanche, le Salon du livre de Monaco, organisé par l’association des "Rencontres littéraires Fabian Boisson" mise gros. Pour la première année, le salon s’étendra sur tout le week-end et s’installe à la salle du quai Antoine-1er.

Pour garnir les stands et remplir les allées de public, c’est plus d’une centaine d’auteurs qui seront présents en Principauté. Outre Patrick Poivre d’Arvor, les invités d’honneur de cette édition sont notamment les médiatiques et toujours bavards Christophe Barbier, Stéphane Guillon, Éric Naulleau. Mais aussi les journalistes Christelle Crosnier, Fabien Lecœuvre, Frédéric Laurent, l’avocat Emmanuel Pierrat. Autres personnalités annoncées : les actrices Mylène Demongeot, Anne Richard et l’auteur Laurent Seksik.

Autour d’eux, l’association réunira comme à son habitude des auteurs monégasques, français et italiens pour un joyeux mélange pendant deux jours, avec une alternance entre dédicaces, tables rondes, conférences et débats accessibles au public librement.

Le casting 2 019 compte aussi sur la présence du docteur Frédéric Saldmann. L’auteur de l’ouvrage "Vital", cardiologue et spécialiste de la médecine prédictive viendra parler de ses méthodes pour être en bonne forme et profiter de la vie.

Ce sera le thème d’une conférence proposée samedi à 18 h 30 à l’intérieur du tunnel Riva. À l’arrivée, les participants seront accueillis par 35 musiciens de l’Académie Rainier III pour les mettre en condition avant d’écouter les conseils de Frédéric Saldmann.

Savoir +

8e Salon du livre de Monaco : samedi et dimanche de 10 h 30 à 18 heures à la salle du quai Antoine-1er. Entrée libre. Pour la conférence de Fréderic Saldmann, l’entrée est à 12 euros. Renseignements : www.salondulivredemonaco.com