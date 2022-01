"Un refus du sérieux": Antoine de Caunes se raconte dans une autobiographie

Acteur, réalisateur, écrivain, animateur télé et radio... Antoine de Caunes publie, à 68 ans, un recueil autobiographique: Perso. Un mélange de moments de vies, drôle, émouvant. Souvent les deux à la fois.

De son enfance à Trouville (Normandie), en passant par les incontournables années Nulle Part Ailleurs, de son goût pour les chansons de Trenet à celles du "Boss" Bruce Springsteen, son amour pour le cinéma de Claude Chabrol, son interview lunaire de Stan Lee ou l’effrayante "farce" qu’il a subi en Italie...

Autant d’anecdotes passionnantes de ce saltimbanque qui évite à tout prix d’être trop sérieux.

Pourquoi cette autobiographie?

Je n’avais pas l’intention, au départ, de faire une autobiographie. C’est une idée ambitieuse et je ne pense pas avoir les moyens de cette ambition. Le déclencheur, ce fut l’anecdote avec les chiens en Grèce... où j’ai failli me faire bouffer par ces saloperies! Une histoire totalement invraisemblable. Je ne me crois pas capable d’écrire un roman linéaire développé sur trois-cents pages. En revanche, raconter des histoires où je ne suis qu’un protagoniste ou un héros involontaire, c’était un projet séduisant.

Dans un chapitre consacré à Jean Rochefort, vous écrivez que l’un de vos regrets est de ne pas lui avoir dit simplement à quel point vous l’aimiez. Ce livre est l’occasion de le dire à vos proches?

C’est une manière de rendre hommage à des personnes qui ont été capitales pour moi, des gens remarquables à divers degrés. Une sorte de famille recomposée, avec les présents et ceux qui nous ont quittés. Une manière de ‘‘payer mon tribut’’ et de souligner que, soi-même, on n’est pas grand-chose, on le devient au travers et par les autres.

Parmi ces personnes, votre mère Jacqueline Joubert revient souvent. Votre autodérision vient-elle d’elle?

Ça vient de mes deux parents [son père est Georges de Caunes, ndlr]. Chacun avait un humour différent mais complémentaire. Ils ne prenaient pas la vie au sérieux, ce qui ne les empêchait pas de l’être dans leur travail. Ils voyaient la comédie avant de voir le drame. Une deuxième lecture des évènements, où l’on se rend compte de la vacuité et l’inanité de certaines choses. Pardonnez-moi pour ces termes un peu profond! (rires) C’est un refus de l’esprit de sérieux pour dire les choses plus simplement.

Vous expliquez être quelqu’un de pudique. Compliqué quand on écrit une autobiographie?

C’est justement ce qu’il y avait d’excitant dans l’exercice: me tordre moi-même le bras et raconter des choses de l’intime. Je voulais partager des choses marrantes que j’ai vécues et que je continue à vivre d’ailleurs. Je ne suis pas encore enterré, je vais vérifier quand même... (rires)

On ressent dans le livre la place importante dans votre vie de l’amitié et des duos, comme avec Monsieur Poulpe, Charline Roux et bien sûr, José Garcia…

Avec José, ça a été instantané entre nous. Au-delà des mots, on a été tout de suite sur la même fréquence. Un peu comme avec Monsieur Poulpe ou Charline Roux. On se complète assez facilement, le clown blanc et l’auguste, comme dans les vieux films. C’est comme si nous avions grandi ensemble. On s’amuse de toutes nos conneries. C’est très émouvant quand vous éprouvez ce genre de choses.

Vous revenez sur une "farce" mémorable, à l’enterrement de Philippe Gildas: vous avez fait croire à José Garcia que l’une des dernières volontés de votre ami était que vous soyiez habillés en blanc... Il vous en veut toujours aujourd’hui?

Oui, ce n’est toujours pas tout à fait digéré. C’était un peu cruel mais aussi une façon de ramener l’esprit de Nulle Part Ailleurs dans ce drame. Nous n’avons pas de limites dans les canulars que l’on se fait. Le problème pour lui, c’est que la barre est placée haut, il va avoir du mal à revenir mais j’attends impatiemment... La balle est dans son camp. (rires)

Faire le tri a été difficile?

Ah oui! J’ai dû faire un tri draconien. Le problème est que je pourrais toujours être en train de l’écrire. Il n’a pas de fin. Il m’est arrivé de nombreuses autres choses que celles qui sont résumées dans ces déjà trop nombreuses pages. (rires)