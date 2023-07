"Le mystère du corail rouge", un livre jeunesse de Centre scientifique de Monaco avec la Maison Chanel

"On a accueilli l’idée avec enthousiasme car rien n’existait sur le sujet." Grâce aux équipes du Centre scientifique de Monaco (CSM) et la Maison Chanel, les enfants de la Principauté vont ainsi pouvoir découvrir tous les mystères du corail rouge, animal marin emblématique de la mer Méditerranée.

Une jeune fille qui mène l’enquête

"L’idée de ce livre est venue d’un échange d’une scientifique du CSM, Nathalie Técher, avec son petit garçon qui posait plein de questions sur son travail", déroule Charlotte Court, responsable partenariats éditoriaux aux éditions la Martinière, auxquelles paraît l’ouvrage Le mystère du corail rouge: mon enquête autour de la Méditerranée.

Le pitch? Une jeune fille découvre un mystérieux objet rouge dans le grenier de sa grand-mère. Un corail. Pour comprendre pourquoi il est aussi précieux, la petite aventurière va mener l’enquête auprès des spécialistes et passionnés du sujet.

"Ce livre est une formidable initiative destinée à donner aux enfants l’envie de découvrir et de comprendre le monde qui les entoure mais également les dialogues qui se nouent entre les différents métiers artistiques, culturels et scientifiques", résume Françoise Gamerdinger, directeur des Affaires Culturelles de Monaco.

Fidèle à la réalité

Le CSM et la Maison Chanel ont donc mutualisé leurs expertises pour permettre à l’auteure de l’ouvrage, Anne Jankeliowitch, et l’illustrateur, Stéphane Kiehl, de conter une histoire la plus fidèle possible.

"Ce livre va calquer la réalité de notre recherche, la découverte de la nature animale de ce corail dont, pendant très longtemps, on a pensé qu’il était une plante. Il va répondre à différentes questions : comment on élève le corail? Comment on le cultive? Comment il mange?", détaille Denis Allemand, professeur des universités et directeur scientifique du Centre Scientifique de Monaco.

Mercredi à l’Auditorium Rainier III, des élèves de CM2 de l’école Saint-Charles ont reçu un exemplaire du livre des mains de la princesse Caroline. "L’ouvrage sera offert à tous les élèves de CM2 et de 6e à la rentrée de septembre et sera accompagné d’activités pédagogiques", annonce François Gamerdinger.

Les mystères du corail rouge a été imprimé à 6.000 exemplaires en deux langues (français et anglais). Il est vendu au prix de 18 euros en librairie et sur les sites de vente en ligne. L’objectif: diffuser l’ouvrage au plus grand nombre pour informer sur ce petit animal si précieux. "C’est une espèce menacée aujourd’hui, rappelle le professeur Denis Allemand, par l’homme en raison du braconnage mais aussi par le changement climatique. Il est nécessaire de développer des travaux de recherche pour mieux comprendre ces organismes afin de mieux les préserver."

En ce sens, le CSM a lancé récemment une plateforme de don en ligne pour que tout un chacun puisse soutenir le travail de recherche de ses scientifiques. Elle est accessible via le lien https://www.centrescientifique.mc/fr/article/soutenir-le-csm