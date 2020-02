Sylvain Tesson prochain président du Festival du Livre de Nice

Sylvain Tesson, écrivain voyageur, cinéaste, devient le président du 25e Festival du Livre de Nice. Auteur de près de quarante livres, il est un aventurier et un poète, un contemplatif et un révolté.

En 2015, son recueil de nouvelles S’abandonner à Vivre avait reçu le prix Nice Baie des Anges. Il avait déjà été prix Goncourt de la nouvelle en 2009 pour Une vie à coucher dehors, prix Médicis essai pour Dans les forêts de Sibérie. Le prix Renaudot vient de lui être décerné pour La panthère des neiges. Magnifique texte que cette dernière histoire qui parle de beauté et de cruauté, de nature et de confins, de quête, de monde perdu. De l’existence, de la fragilité. Et de tout ce qui incroyablement nous dépasse.