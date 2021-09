Stands ludiques, auteurs à succès, solidarité... Le Festival du livre de Nice met la jeunesse à l'honneur

Le Festival du livre de Nice, qui se déroule ce week-end (samedi 18 et dimanche 19 septembre), offre de nombreux stands ludiques pour les enfants. La bibliothèque de Nice, qui propose notamment des ateliers de lectures pour les plus jeunes, dispense une initiation aux échecs sous la houlette de Freddy Esshali-Nakouri, qui a débuté l’exercice dès l’âge de 6 ans au Cedac de l’Ariane.

L’Association Epilogue et le Petit Prince

Pour célébrer le 75e anniversaire de l’édition française du livre Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry, l’association niçoise Epilogue tenait plusieurs ateliers autour du personnage de conte. Grand jeu de l’oie revisité, loto, jeux de mémoire, conception d’enveloppes personnalisées, lecture, tout était bon pour apprendre sans s’en apercevoir.

Association très implantée dans Nice et qui contribue à lutter contre l’illettrisme tout en favorisant l’écriture et la lecture, le collectif Epilogue était dignement représenté et actif, au cœur du jardin Albert 1er, pour le plus grand bonheur des plus jeunes.