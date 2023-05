Cette commune du Var met à l’honneur Marcel Pagnol avec l’aide de son petit-fils, Nicolas

"La Gloire de mon père", "Le Château de ma mère", "Marius", "Fanny", "César", "La Femme du boulanger"… Presque cinquante ans après sa mort, Marcel Pagnol demeure un acteur incontournable de la culture française et provençale. Dès le 12 mai et jusqu’au mois d’octobre prochain, la ville de Roquebrune-sur-Argens lance une série de manifestations sur le thème "Marcel Pagnol, l’enfant des collines", avec des expositions, des pièces de théâtre et autres projections. Alors, pour comprendre pourquoi le natif d’Aubagne attire toujours autant, nous avons donné la parole à son petit-fils, Nicolas, qui gère les œuvres de son grand-père depuis 2004, sur demande de sa grand-mère Jacqueline… Celle que l’on connaît plus sous le nom de Manon des sources.

Redécouvrir Pagnol

À travers l’exposition roquebrunoise, Nicolas Pagnol, qui a accompagné la Ville en fournissant des documents et en validant l’ensemble, souhaite "montrer la modernité de Marcel". L’ancien cinéaste espère ainsi que cette série d’événements à Roquebrune va "apporter Pagnol aux jeunes générations et surprendre ceux qui sont familiers". Il précise: "les gens ne connaissent pas sa vie, l’importance qu’il a pu avoir dans le monde culturel, national et international, des années 1930 aux années 1970. Il a vraiment pesé sur le cinéma et son organisation en France. Dès 1944, il a défendu l’idée d’une exception culturelle française, il a tourné le premier film français en processus couleur en 1947 pour contrer l’hégémonie culturelle américaine à la Libération. Il y a beaucoup à dire sur sa volonté de défendre la culture française".

Des œuvres qui séduisent toujours

"C’est un auteur et un cinéaste qui fait du bien", plaide son petit-fils. "Il touche aussi bien les enfants que les adultes. Je vous enjoins d’ailleurs à relire "La Gloire de mon père" ou "Le Château de ma mère", vous ne le percevrez pas avec le même œil que lorsque vous aviez 12 ou 13 ans. C’est en cela que c’est un grand auteur: ses œuvres ont différents niveaux de lecture. On parle de choses éternelles: la famille, la nature, les relations humaines."

Une envergure internationale

Dans l’inconscient collectif, Pagnol reste synonyme d’accent marseillais et de chant des cigales. Mais ce serait bien trop restrictif de limiter son œuvre à cela. "En Provence, certains le résument à la défense de la culture régionale et, à Paris, d’autres le perçoivent comme trop populaire ou folklorique. On ne s’intéresse pas assez à la qualité littéraire ou la dramaturgie. Dans le reste de la France ou à l’étranger, il est considéré comme un des plus grands écrivains et cinéastes français. Au même titre que Renoir, Guitry… Il représente la culture française, ce n’est pas pour rien qu’il a été élu à l’Académie française. Il a une influence assez forte. Aux États-Unis, "Manon des sources" et "Jean de Florette" vont être montés au théâtre. Un biopic d’animation va être diffusé par Sony, ce sera une sortie mondiale. J’ai beaucoup de demandes pour le théâtre venant de Suède, Norvège, Allemagne. À l’étranger, il est perçu comme un auteur classique de la littérature française."

Le rendre accessible aux jeunes

Pour la plupart, nous avons tous étudié au moins une œuvre de Pagnol sur les bancs de l’école. "Il continue de faire rêver les enfants", assure Nicolas. "J’ai beaucoup de tristesse pour les jeunes générations: ce sont les générations béton. Certains mômes n’ont jamais été en forêt, ils n’ont connu que la ville ou leur cité. Les livres de Pagnol ça peut les faire voyager et rêver."

Pour cela, celui qui perpétue les écrits et la mémoire de son grand-père mise désormais sur la bande dessinée pour amener les plus jeunes dans l’univers de son aïeul. "C’est difficile de faire lire les enfants. La bande dessinée est un moyen de leur faire découvrir Pagnol de manière assez ludique. Cela permet aussi de toucher des bédéphiles qui ne le connaissent pas spécialement. Mon travail est de faire en sorte que son œuvre continue de circuler."