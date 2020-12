PHOTOS. Découvrez Alain Delon comme vous ne l'avez jamais vu grâce à ce superbe ouvrage OU Plongez dans l'intimité d'Alain Delon avec ce superbe ouvrage

Pour tout homme de 50 ans, Delon est un incontournable sujet, qu’il rime avec fascination ou répulsion.

"Dans les années 1970-1980 ; il n’y avait pas quinze jours sans un film avec Delon à la télévision, c’était une idole, au même titre que Belmondo. Pour moi, c’est la plus grande star française au monde. Avec Marcello Mastroianni et Sean Connery, il a incarné le cinéma européen". Entre biographie et filmographie, les éditions Gründ ont fait du très bel ouvrage, qui mêle textes, citations et photos (plus de 200 en 240 pages), afin d’apprivoiser "l’animal" sous tous ses aspects.

"Il y a trois niveaux de lecture, la vie de l’homme, la trajectoire de l’acteur et quelques chapitres intermédiaires, comme sa période de bonheur avec Mireille Darc par exemple".