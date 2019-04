On vous conseille les romans noirs d'Elsa Marpeau, scénariste de la série "Capitaine Marleau"

On n’a pas encore trop vu son visage. Guère plus entendu son nom. Ce qu’on connaît très bien en revanche, ce sont ses personnages. Celui d’une flic en particulier, une certaine Capitaine Marleau qui, sous les traits de la comédienne Corinne Masiero, a rassemblé autour de sept millions de téléspectateurs à chaque épisode diffusés l’année dernière sur France 3. Un record.

Cette gendarme un peu décalée, héroïne de la série réalisée par Josée Dayan, c’est à Elsa Marpeau qu’on la doit.

Elle encore, qui a imaginé la légiste Alexandra Ehle incarnée par Julie Depardieu. Scénariste pour la télé, un peu pour le cinéma aussi, Elsa Marpeau est également écrivain.

Sa spécialité? Le roman noir.

A quarante-trois ans, elle en a déjà écrit sept. Dont Les Yeux des morts en 2011, récompensé par le Prix du roman noir BibliObs/Nouvel Obs et le Prix sang d’encre des lycéens, ou L’Expatriée, lauréat de la Plume de cristal en 2013 et du prix Transfuge en 2015.

Une enquête à rebours

Dernier ouvrage en date: Son autre mort. Du noir, encore.

"En tant que lectrice, j’adore Faulkner par exemple. Je ne lis pas de comédies. Je suis plutôt Céline que… je n’ai même pas de noms d’auteurs drôles !", remarque la Nantaise, agrégée de lettres modernes, qui a, un temps, enseigné à l’université.

Son nouveau livre, c’est l’histoire d’Alex, une femme sans histoires dans un village de la Loire dont la vie va basculer en une seconde. Le temps qu’il faut pour tuer un homme. Car l’assassin c’est elle, on le sait tout de suite.

"Je voulais bouleverser un peu les codes, explique Elsa Marpeau. C’est une enquête à rebours. L’assassin va chercher un autre tueur pour son crime. Je trouvais que c’était un pari intéressant. Cette femme essaie d’inventer une vie et une mort alternative à l’homme qu’elle a tué. C’est aussi un roman sur les faits alternatifs. Comment on peut inventer aux gens d’autres histoires."

Et quoi de mieux, pour imaginer des faits alternatifs, que de se servir des réseaux sociaux? C’est bien ce que va se dire l’héroïne, en prenant possession des comptes de sa victime pour le ressusciter.

Ces réseaux, un vivier pour les romanciers? "C’est certain! L’idée de ce roman est partie de l’histoire de Mehdi Meklat (1) du Bondy Blog, mais ça pourrait être la Ligue du LOL aujourd’hui, explique Elsa Marpeau. J’ai trouvé intriguant que Mehdi Meklat, pour "justifier" ses tweets, dise qu’il avait un "double maléfique". Cette idée est éminemment littéraire. Cette notion de double est aussi très symptomatique des réseaux sociaux. Car Internet incite les gens à se comporter différemment. C’est un peu ce qui va se passer dans le roman: Alex va créer un double maléfique à sa victime et à elle-même."

Outre de faits de société, Elsa Marpeau s’inspire aussi régulièrement de faits divers pour ses histoires.

De Dupont de Ligonnès à #MeToo

Dans son livre précédent, Les Corps brisés (2017), la romancière s’était inspirée des crimes de Claude et Monique Dunand. Cette fois, c’est son héroïne qui fait plusieurs fois référence aux méthodes de Xavier Dupont de Ligonnès.

"Pourquoi fascinent-ils? D’une part à cause de leur banalité. Il y a toujours l’interrogation "est-ce qu’on aurait pu être eux? Est-ce que ça aurait pu être mon voisin?". Et d’autre part, parce qu’il faut en faire des monstres. Ils nous ressemblent mais ils ne sont pas nous. Il faut qu’on les regarde à distance. La disparition de Dupont de Ligonnès par exemple, a fait de lui un personnage de fiction, on en a presque fait une légende."

Mais, en tant qu’écrivain, faut-il faire en sorte que son lecteur s’identifie à son héros ou, au contraire, qu’il s’en détache, quand on fait d’un meurtrier son personnage principal?

"Bonne question! Ça dépend. Pour Les Corps brisés par exemple, comme ça se réfère à un fait divers réel, j’ai utilisé la plus grande distance possible parce que je trouverais ça moralement très répréhensible de louer des tueurs. Pour Son autre mort, c’est différent. C’est un personnage imaginaire pour lequel j’ai pris plus de liberté. J’ai essayé de la rapprocher de ma vie pour lui donner un ancrage psychologique. Et puis, elle tue pour se défendre, ce n’est pas une serial killeuse."

Cette héroïne permet d’ailleurs à l’écrivain d’évoquer un sujet qui nourrit toute son œuvre: le rapport de la société au corps, et notamment au corps des femmes. Si l’héroïne tue, c’est pour échapper au viol. Et le mouvement #MeToo irrigue toute l’histoire.

"Mes deux précédents romans parlaient aussi de cela. Le corps des femmes appartient à la communauté sociale. Même dans le discours. Par exemple, quand on parle du voile, des vêtements, tout le monde a quelque chose à dire. C’est très fort socialement. Je trouve ça très intéressant, sans jamais porter de jugement, le romancier n’est pas là pour ça."

1. Ex-chroniqueur au Bondy Blog et sur France Inter, Mehdi Meklat a été au cœur d’une polémique, en 2017, au sujet de tweets haineux publiés sous le pseudonyme de Marcelin Deschamps.

Son autre mort. Elsa Marpeau.

Editions Gallimard Série noire. 288 pages. 20€.