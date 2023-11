Redécouvrez la vie héroïque de Léon Blum grâce à Philippe Collin à la Fête du livre du Var ce week-end

"Blum m’accompagne depuis longtemps, j’ai fait une fac d’histoire et il était le sujet de mon premier exposé en TD… Je le connaissais assez peu mais j’étais assez fasciné par le personnage », explique Philippe Collin qui signe, chez Albin Michel, "Léon Blum, une vie héroïque".

Quand Inter propose à Philippe Collin de réaliser des podcasts historiques, Blum habite le journaliste qui se penche cependant d’abord sur d’autres personnages qui ont marqué l’Histoire: Pétain, Bonaparte ou encore Molière… "Et puis, je me suis dit qu’il était temps, dans un monde de radicalité, complexe, dans lequel on se pose encore beaucoup de questions, de voir si Léon Blum avait encore des choses à nous dire."

Blum incarne le Front populaire et, surtout, les premiers congés payés des ouvriers français. "Mais en dehors de ça, on ne connaît pas son histoire. On ne sait pas d’où il vient, on ignore qu’il a été déporté… C’est aussi une figure d’apaisement: Blum parle avec tout le monde. Les congés payés, par exemple, sont l’objet d’une négociation dans le cadre de la loi."

Mais le personnage emblématique de l’Histoire contemporaine, est aussi "enseveli dans la mémoire des Français sous différentes contre-mémoires. Je me demandais si les gens allaient adhérer…"

Le résultat a largement dépassé les attentes du journaliste et producteur sur le sujet puisque les épisodes consacrés à Léon Blum sont, à ce jour, le plus gros téléchargement du podcast éponyme… Ramenant cette figure du socialisme dans l’actualité. "C’est aussi la preuve qu’il y a chez les Français un appétit pour le savoir et la complexité." Un terreau propice à transformer le podcast en livre.

Du podcast au livre

Ouvrage qui existait déjà en fait. "J’ai passé un an avec lui, et avec ses compagnons politiques, ses adversaires, à travailler sur des archives sonores. Et je me suis aperçu qu’il y avait aussi une iconographie très riche sur cette période d’Histoire de France. Je me suis dit qu’on pouvait en composer une sorte de livret, qui viendrait en complément du podcast. Écouter l’audio et suivre le livre, les illustrations… Nous avons essayé de tout représenter pour faire entrer les gens de l’audio vers l’univers de l’image. Et puis, vous pouvez, je pense, lire le livre en balayant les photos seulement."

Bientôt un documentaire

En effet. Et alors que le livre vient de sortir, Philippe Collin travaille à la réalisation d’un documentaire pour France Télévision. Un tout en images de trois heures. "On est allé chercher des archives partout. On a fait appel à un dessinateur de dessin animé qui a réalisé les éléments qui nous manquaient…" Un travail colossal dont la diffusion est prévue en octobre 2024.

Que reste-t-il de Léon Blum ?

Forcément, la question se pose: que reste-t-il de Léon Blum aujourd’hui? "Pas mal de choses. On lui doit je pense, deux legs très importants: avec ce Front populaire, il a fait rentrer la France dans la modernité. La France des années vingt est encore très agricole, paysanne. Et en quelques mois, on parle congés payés, éducation des enfants, etc. Les congés payés d’ailleurs, ne sont pas seulement du temps de repos pour les travailleurs pour Blum. Il les voit comme du temps libre pour que le salarié puisse améliorer sa vie. Et devenir meilleur. C’est encore au cœur de la société française et occidentale aujourd’hui."

"La seconde chose, c’est que jusqu’au Front populaire, l’état était souvent perçu comme appartenant aux forces de l’argent. Avec le Front populaire, l’État devient un arbitre qui va désormais statuer sur des situations sociales. Je crois que c’est encore le cas aujourd'hui. On a envie que l’État arbitre, toujours dans le cadre de la loi. Léon Blum a vraiment changé ce rapport à l’état et, aujourd'hui encore, on a ce rapport à l’État qui doit nous protéger, s’occuper de notre santé, éduquer nos enfants." Et ce même si le rapport à l’État est conflictuel aujourd’hui.

Savoir+

"Léon Blum - Une vie héroïque". Philippe Collin. Éditions Albin Michel. 367 pages. 24,90 euros.

Philippe Collin à la Fête du livre du Var. Rencontre samedi de 15h à 16h: Regard d’auteurs - "Les vertiges de l’histoire: Napoléon, Mao et Blum"

Une pièce de C. Berling

Il a suffi d’une rencontre entre Philippe Collin et Charles Berling, directeur de Châteauvallon - Liberté Scène nationale à Toulon pour que "Léon Blum, une vie héroïque" prenne vie sur les planches. La pièce sera jouée à Toulon le 24 mai 2024. à la frontière de la radio et du théâtre. Un spectacle de 10 heures (on a vu plus long!), dont toute une partie est livrée au public. et toutes les heures et demi environ, le spectacle est mis sur pause pour laisser place à l’échange, au débat, au repas partagé tous ensemble.