On a posé vos questions à l'écrivain Michel Bussi, il répond en vidéo

Il fait partie des plus gros vendeurs de livres en France, ses histoires séduisent les télés. Difficile, aujourd’hui, de passer à côté de Michel Bussi dont vient de sortir le nouveau roman "Trois fois par semaine".

L'intrigue ? On repêche un corps dans la Meuse, celui d'un certain Renaud Duval, 46 ans, contrôleur qualité, mais, dans la boîte à gants de sa voiture, Renaud avait soigneusement rangé non pas un mais trois permis de conduire. Aux noms de Renaud Duval, Pierre Rousseau et Hans Bernard, avec sa photo à lui et une date de naissance unique, le 22 février 1977. Problème : ce ne sont pas des faux papiers. Ces trois personnes existent civilement, leurs dates et lieux de naissance sont avérés...

Ce week-end, Michel Bussi est l'invité de La Fête du livre d'Hyères où nous l'avons rencontré. Nous lui avons posé les questions envoyées par nos lecteurs