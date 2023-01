"Monaco, un haut lieu de la verticalité en Europe", le critique et historien Jean-Philippe Hugron signe un ouvrage sur l'architecture de la Principauté

Un ouvrage inédit qui se présente comme une invitation à une promenade architecturale au travers des quartiers de la Principauté.

Avec son Guide d’architecture Monaco aux éditions DOM publishers, lequel déborde aussi sur les villes voisines de Beausoleil et Roquebrune-Cap-Martin, Jean-Philippe Hugron lève le voile sur une localité guère étudiée dans la littérature spécialisée. "La Principauté n’est au mieux qu’un chapitre dans des études dédiées à la Côte d’Azur", estime, dans sa préface, ce critique et historien de l’architecture.

Au fil des 288 pages, on en apprend davantage sur l’histoire du patrimoine bâti monégasque. Qu’il soit ancien ou contemporain, public ou privé, emblématique ou oublié. "Il s’agit de comprendre la construction d’un lieu, de son imaginaire architectural, de son patrimoine sans cesse changeant. Ce guide est donc à la fois d’architecture et d’urbanisme", poursuit-il. L’occasion, aussi, d’aborder les spécificités de la cité-Etat: les extensions en mer, les surélévations ou encore l’urbanisme souterrain. Interview.

Vous dites que l’architecture est l’enfant pauvre des publications à Monaco. Ce guide est donc destiné à compenser l’absence de littérature sur le sujet?

Les ouvrages traitant de Monaco portent souvent sur la famille princière et le star-system mais finalement très peu sur l’art et l’architecture. Certes, une très belle exposition Monacopolis avait eu lieu il y a quelques années mais l’accent avait été davantage mis sur les architectures de papier, c’est-à-dire des projets utopistes.

La Principauté présente une architecture extrêmement variée et méconnue et l’enjeu était de la mettre en valeur. En Europe, c’est un haut lieu de la verticalité et il se trouve que j’ai une passion pour les gratte-ciel et l’architecture verticale. J’ai travaillé avec un éditeur allemand dont la ligne éditoriale est de créer des publications sur des endroits dont on parle peu: Kaboul (Afghanistan), Caracas (Venezuela), Pyongyang (Corée du Nord)… Il m’a tout de suite dit oui pour Monaco.

Dans le monde, l’architecture de Monaco est-elle unique en son genre?

D’un point de vue stylistique, non. D’un point de vue fonctionnel et programmatique, oui.

Avec un territoire aussi exigu, la Principauté est obligée de réfléchir à des formes et typologies architecturales spécifiques: un bâtiment réunit des fonctions multiples. C’est un sujet qu’on commence à peine à étudier dans les grandes villes françaises alors que Monaco le pratique depuis un demi-siècle. Le stade Louis-II, par exemple, sert aussi de gymnase et de bureaux. Il serait intéressant d’appliquer à Monaco l’expression "la tradition de la nouveauté". Comme toutes les cités balnéaires ou de jeux, le pays a ce projet de séduire un large public. Pour cela, il faut proposer de la nouveauté. Ici, toutes les formes d’architectures contemporaines finissent par s’exprimer. Parfois, en détruisant des expressions plus anciennes.

En tant qu’amoureux du patrimoine bâti, justement, regrettez-vous que les villas Belle Époque cèdent du terrain aux immeubles modernes?

Je n’ai pas une réponse franche à vous donner. Oui, je suis triste de voir la destruction de ces villas. Néanmoins, Monaco me fait réfléchir autrement. Apprendre la destruction du Sporting d’hiver, un remarquable bâtiment des années trente, m’avait ému et peiné car il me paraissait opportun de le conserver. Mais à la place, c’est une opération de très grande qualité, extrêmement séduisante, qui a été conçue par un architecte de renom, Richard Rogers: le One Monte-Carlo. Alors, je me dis: ‘‘Et pourquoi pas?’’ Cela renvoie à des réflexions différentes sur l’architecture. D’un côté, une culture latine très conservatrice où l’on cherche à tout prix à conserver le patrimoine. De l’autre, une culture anglo-saxonne, plus américaine, où l’architecture est utilitaire et peut être remplacée plus facilement. Monaco est un cas d’école passionnant.

"Beaucoup d'a priori sur la Principauté"

Peut-on encore faire cohabiter ancien et modernisme?

Oui, c’est possible. On le voit pour certaines surélévations, une spécificité architecturale pratiquée ici depuis un siècle, alors qu’ailleurs ce thème s’invite tout juste dans le débat. Certains immeubles possèdent des étages nouveaux auxquels suivent des niveaux art déco.

La Principauté est parfois décriée pour son aspect bétonné, son manque de cohérence esthétique et architecturale. C’est une réalité?

Il y a énormément d’a priori et j’en suis triste. Oui, on ne peut pas nier que c’est un rocher de béton mais ce n’est pas intéressant de l’exprimer de la sorte. La vision classique de l’architecture voudrait l’harmonie à tout prix. Je ne le crois pas. Les plus belles villes sont les plus désordonnées, les plus contrastées, les plus diverses. Rome, par exemple, est un mélange d’architecture baroque, de ruines antiques, d’immeubles du XIXe et XXe siècle. Nice et Paris ont aussi beaucoup de diversité. C’est plaisant.

On l’ignore souvent mais 20% de la surface du territoire correspond à des espaces verts…

Monaco permet d’étudier la question de la densité urbaine et comment on la rend vivable par la création d’espaces publics et d’espaces verts. L’exemple monégasque est un peu tronqué car la densité bâtie n’est pas toujours au service de la densité de population. Il y a énormément de constructions où il y a peu d’habitants comme le cas fascinant de la tour "26 Carré d’or" avec ses 19 étages et 9 appartements. On voit aussi la capacité de la ville à absorber et rendre acceptable une densité de population composée de travailleurs, de touristes.

"Une forme de retenue sur l'extension en mer"

Parmi les constructions récentes, quelles sont celles que vous retenez d’un point de vue architectural?

La tour Simona conçue par Jean-Pierre Lott. Il a réveillé Monaco. Avant cette réalisation, les projets étaient plutôt discrets, pas franchement contemporains. Simona est résolument futuriste, une sorte de fusée en plein Monaco. C’est un objet solitaire très élégant. D’un point de vue urbain, le One Monte-Carlo est, aussi, très réussi.

Vous disiez, en revanche, être moyennement convaincu par l’aspect architectural de la nouvelle extension en mer…

Je crois qu’il y a eu une forme de retenue au sein de cette extension en mer. Il fallait qu’elle ne soit pas forcément l’endroit où tous les regards se tournent. Car, en dépit des précautions prises, de la prévention, des recherches, d’une politique très soucieuse de l’environnemental, l’impact environnemental est réel quand on met du béton dans la mer. On ne peut pas le nier. Ne pas faire une architecture expressive relève de ce désir de rendre discret ce projet. Nul doute que la nature s’exprimera davantage que l’architecture dans ce projet. Mais je suis prêt à revoir ma copie. Si on est sur le même (très haut) niveau d’aménagement urbain que la restructuration du Larvotto par Renzo Piano, que j’ai trouvé d’une très grande subtilité et finesse, alors l’extension en mer sera un grand succès.

L’autre spécificité de Monaco, c’est son architecture souterraine avec la dissimulation d’infrastructures dévoreuses d’espaces…

Monaco, en sous-sol, cela représente plus de 3,5 millions m3 d’infrastructures. C’est un cas relativement unique au monde. Les autres villes ont tendance à mettre ce qu’elles ne veulent pas en périphérie. Monaco veut avoir la maîtrise sur son territoire de la gestion des déchets par exemple. Les urbanistes, aménageurs et architectes réfléchissent actuellement à la démarche ZAN (Zéro artificialisation nette), ou comment ne plus construire sur des espaces naturels ou agricoles. Pour cela, la Principauté est la meilleure école avec une vraie réflexion sur l’imbrication des fonctions, l’exploitation des sous-sols. C’est passionnant. Il y a énormément de leçons à tirer de l’urbanisme monégasque. Malheureusement, les spécialistes ne veulent pas regarder ce qu’il se passe ici.

Pour quelles raisons?

Il y a des préjugés, une méconnaissance grave et donc peu de littérature et de diffusion. Si Monaco a ce désir d’attirer, il possède aussi cette culture de la discrétion, de l’intimité, du secret. Monaco n’a pas forcément envie de faire parler d’elle. Tout cela explique volontiers le peu d’intérêt et le manque de curiosité des spécialistes à son égard. Le pays n’est pas observé à sa juste valeur.