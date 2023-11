"J’ai épousé la profession de policier tardivement": rencontre dans le Var avec Michel Jacquet, auteur de "Bonne nouvelle, un flic est mort"

Ce commandant de police à la retraite (il a exercé à Marseille dans les quartiers nord pendant une trentaine d’années) est l’auteur de bon nombre de poèmes, nouvelles et romans policiers. Dans son parcours il ne faut surtout pas oublier l’écriture de pièces de théâtre, dont la plus célèbre Madame Olivier avec la troupe les "Tchapacans" (plus de 10.000 entrées dans les théâtres du sud de la France et ce pendant environ 8 années).

Comment passer de flic à écrivain?



Je ne suis pas passé de flic à écrivain. J’ai toujours adoré écrire, en CM1 j’ai rédigé une rédaction que ma maîtresse de l’époque a affichée dans la classe durant de nombreuses années, je devais avoir 10 ans. J’ai commencé par des poèmes, puis j’ai écrit des recueils de nouvelles dont un a été primé par le prix du jury et le prix du public au festival de Vars.



J’ai épousé la profession de policier tardivement, mais j’ai continué à écrire pendant ma carrière, des romans, des pièces de théâtre. À la retraite, j’ai tenu une chronique, parfois assassine, dans les colonnes de vos confrères de La Provence. Ces chroniques, je les ai éditées dans un recueil intitulé De la plume aux plomb. Avec mon ami Nicolas Cabasse, nous avons mis certains de mes poèmes en musique. Il m’a fallu les reprendre pour qu’ils se marient aux notes. Ces chansons ont été interprétées par le groupe "Justine et Nico", puis par le groupe "Kholia".

Un souvenir marquant?

Effectivement, Madame Olivier, une pièce de théâtre qui a vu le jour en rassemblant des anecdotes avec ma bande de copains "Les Tchapacans". Nous l’avons interprétée pendant plus de huit ans dans la région méditerranéenne, avec plus de 10.000 entrées. Le succès est venu tout seul alors que nous faisions cela pour nous amuser. C’est effectivement un très bon souvenir.

Parlez-nous de votre dernier roman

Bonne nouvelle, un flic est mort. Ce roman, je l’ai écrit suite aux paroles prononcées par un animateur de la station Skyrock en 1995. Il avait dit à l’époque ‘‘Il y a un flic qui est mort ce matin, et ça c’est une bonne nouvelle’’. Il a été condamné pour apologie de meurtre. Ce livre évoque le mal-être des policiers, le quotidien difficile.



Ce roman de fiction basé sur des faits réels met en scène mon personnage "Nervi" ex-policier à la retraite qui reprend du service suite à l’assassinat d’une jeune policière. Avec quelques anciens, ils reprennent l’enquête. L’équipe applique alors son code personnel: l’efficacité. Ce roman, je l’ai commencé à chaud en 1995, puis je l’ai laissé de côté, pour le finir dernièrement suite au suicide d’un ami policier.