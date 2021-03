"Mademoiselle Berthe": le nouveau livre d'une Mentonnaise sur une grande artiste injustement méconnue

C’est l’une des plus lumineuses figures de l’impressionnisme, hélas restée dans l’ombre de ses pairs.

Dans un livre paru le 16 mars aux éditions la Trace, la Mentonnaise Samantha Nobilo part sur ses… traces.

Elle, c’est Berthe Morisot. Ne cherchez pas les grands pieds, elle s’est illustrée pour bien plus qu’un simple détail anatomique.

À commencer par sa participation active à la naissance du mouvement impressionniste, qui célébrait la modernité et le plein air, l’exécution rapide et les couleurs vives.

"Sa vie est intense. On ne le dit pas assez mais c’est une femme libre et indépendante. C’est une figure féministe très inspirante", souligne l’auteure.

Rappelant que Berthe fut le grand amour d’Édouard Manet, "l’homme de la fin du XIXe siècle, la star dont on parle partout, père de l’impressionnisme. Pourtant, on ignore aussi qu’il fut conspué, qu’on lui crachait au visage. On ignore sa participation à la guerre de 1870. Berthe partage chacun de ses moments. Elle marche à ses côtés. D’abord, comme une ombre. Et très vite, comme une lumière".

Samantha Nobilo, qui dit avoir toujours aimé la peinture de Berthe Morisot - ainsi que l’époque dans laquelle elle a évolué et les artistes qu’elle a croisés - souhaitait ainsi la mettre sous le feu des projecteurs. Consciente qu’on parle toujours de Manet. Mais de Morisot, presque jamais.

Une exposition a beau lui avoir été consacrée au musée d’Orsay en 2019, Samantha Nobilo remarque que Monet, Manet, Cézanne ou Degas sont davantage connus du grand public. Aussi la Mentonnaise a-t-elle souhaité la réhabiliter dans Mademoiselle Berthe, et aller même au-delà.

"J’ai aussi eu envie d’évoquer la situation des femmes, à ce moment-là, dans l’art. Elles ne peuvent pas intégrer les Beaux-Arts, uniquement réservés aux hommes. On ne trouve aucune femme artiste, sculpteur ou peintre, exposée dans les musées", argumente-t-elle.

Soulignant qu’aujourd’hui encore, elles demeurent sous-représentées, moins de 10% des artistes féminines trouvant leurs œuvres exposées dans les musées internationaux - contre 91% d’œuvres masculines. "Berthe s’est battue contre les regards masculins, contre la société pour s’imposer. Et j’ai eu envie de défendre son point de vue."

Pour ce faire, l’auteure s’est attachée à faire entrer ses lecteurs dans la peau de l’artiste, leur permettant d’être "elle" le temps d’un roman. Afin que chacun puisse ressentir ses émotions, et appréhende mieux son œuvre.

S’appuyant sur deux biographies - Le secret de la femme en noire, de Dominique Bona, et Manet le secret, de Sophie Chauveau - et sur sa propre (très bonne) connaissance de la peinture impressionniste, la Mentonnaise a fait un choix fort: centrer son roman sur le lien entre Berthe Morisot et son amour.

"Je commence quand Manet peint Olympia, chef-d’œuvre qui bouleverse l’art. Berthe a 24 ans et, en découvrant ce tableau, elle a le déclic: elle veut peindre ainsi. J’ai axé mon écriture autour de leur histoire commune car c’est un duo fascinant. J’ai eu envie de suivre leurs parcours, leurs chagrins, leurs luttes. De décrire l’époque dans laquelle ils évoluent", indique-t-elle.

Les premières critiques de Mademoiselle Berthe? Elles sont bonnes et encourageantes, se réjouit Samantha Nobilo. "Berthe a conquis les premiers lecteurs. J’espère que beaucoup vont aimer son histoire. C’est vraiment une femme exceptionnelle." Qui, pour ne rien gâcher, séjourna sur la Riviera à plusieurs reprises, poussant jusqu’à Menton et Bordighera.