"L'humanité est dans un processus suicidaire". Les confidences de Pierre Rhabi

Ils ne s’étaient croisés que brièvement par le passé, mais n’avaient jamais eu l’occasion d’amorcer un tel dialogue. Pourtant, Edgar Morin et Pierre Rabhi étaient forcément amenés à se parler. C’est désormais chose faite, grâce au journaliste Denis Lafay, qui a réuni le sociologue et l’agroécologiste et recueilli leur dialectique dans Frères d’âme. Interview de Pierre Rabhi.

Comment ce livre est-il né?

Dans notre société devenue complexe, incertaine, peut se produire un rapprochement d’âmes. Des âmes qui dialoguent pour faire en sorte que ce monde s’organise d’une autre façon.

Avec Edgar Morin, vous aviez une proximité évidente?

Oui, mais ça va au-delà de ça. Comme je le disais, la situation est telle qu’elle pose la question de la continuité de l’histoire humaine. On ne peut pas imaginer que l’humanité continue à vivre en polluant, en détruisant la planète, en se faisant la guerre, on est dans un processus suicidaire. Il y a des consciences qui se soucient du monde, c’est pour cela que j’ai créé Les Colibris (NDLR: le mouvement Colibris accompagne des citoyennes et citoyens qui agissent ensemble pour créer un mode de vie plus écologique et solidaire).



Au-delà de la pandémie, vous dites: ‘‘Ce qui importe le plus, c’est de mettre fin à la cacophonie des valeurs’’?

Absolument. Je réfléchis depuis longtemps à ce qu’est l’humanité. Et je fais mienne la pensée de Socrate: ‘‘Tout ce que je sais, c’est que je ne sais rien’’. Si ce n’est que nous sommes dans un marasme terriblement aggravé par ce Coronavirus et qu’il y a urgence à se mobiliser.

Vous fustigez la capitalisation cumulée des GAFAM? (NDLR: acronyme des géants du Web - Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft)

Oui, cela nous ramène à cette prétention selon laquelle avec la modernité, nous allions évoluer, sortir de la barbarie. Et nous sommes en train de nous rendre compte que ce postulat est le plus barbare de toute l’Histoire! Car non seulement on ne s’occupe pas de la vie, on la détruit, mais on s’occupe beaucoup plus de la violence. L’humanité s’est dotée des pires moyens de sa propre destruction. On répète que la bombe atomique est si terrible que cela instaure une trêve due à la peur, mais cela signifie que l’espèce humaine n’a pas évolué. C’est pour cela que je suis chrétien non pas au sens d’appartenir à une église, mais par rapport à ce message selon lequel il n’y a que l’amour qui puisse sauver l’humanité. Cela a été proclamé il y a longtemps mais non appliqué, car la peur domine tout.

Peut-on parvenir à un humanisme régénéré par la non-violence?

La non-violence était surtout une stratégie gandhienne destinée à virer les Anglais sans armes. Mais on peut être non-violent à l’extérieur et très désagréable avec son entourage. Je ne m’érige pas en juge, c’est un simple constat. Cela nous renvoie à la fameuse phrase : ‘‘Connais toi toi-même’’.

Comment?

En étant bienveillant dans son petit univers, avant de changer le monde. Je ne veux cependant pas être réduit à un théoricien parmi d’autres, même si je n’ai aucun mépris pour eux. Mais aux grandes envolées morales, je préfère la mise en pratique.

Comme vous l’évoquez dans votre livre L’Offrande au crépuscule?

Exactement. C’est un livre témoignage de préceptes appliqués aux populations sahéliennes en difficulté, en leur proposant une agriculture qui les libère de l’agriculture criminelle basée sur les engrais et les pesticides. En en faisant de vrais paysans qui ne détruisent pas leur milieu, tout en obtenant à moindre coût des rendements au moins aussi importants.

Cet ouvrage a été primé par le ministère de l’Agriculture et plébiscité par le président Sankara. Aujourd’hui, des milliers de paysans pratiquent l’agriculture écologique. Je recommande aussi La Planète au pillage de Henry Fairfield Osborn, publié en 1947 et qui déjà évoquait une catastrophe écologique majeure. ça a été mon livre initiateur. Et j’ai lancé aussi une nouvelle collection intitulée Les Carnets d’alerte, qui traitent de différentes problématiques passées au crible d’experts.

Parlez-nous de votre fonds de dotation...

Nous apportons notre bonne volonté, notre énergie mais nous n’avons pas forcément de moyens financiers. C’est pour cela que nous avons créé ce fonds de dotation pour les gens qui adhèrent à nos actions, nous aident à accomplir notre mission. Grâce à cela, nous avons notamment créé Terre & Humanisme, un organisme de formation à l’agriculture écologique et qui a géré des programmes internationaux.

Et sur le plan éducatif, votre fille Sophie a lancé une école, La ferme des enfants?

Oui, c’est un lieu où tout en permettant aux enfants d’accéder au programme de l’éducation nationale, on l’applique dans le cadre d’un engagement écologique, humain axé sur la bienveillance et non sur les antagonismes et la rivalité.