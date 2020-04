"Les petites sociétés se font démanteler par les grandes", estime l'auteur de romains noirs Rob Hart

Il est des thrillers d’anticipation, comme 1984, Le Meilleur des mondes, La Servante écarlate ou Fahrenheit 51, pour ne citer que les plus illustres, qui nous frappent en plein cœur.

Tout en nous emplissant d’un indicible malaise. Non seulement parce que leur propos est crédible, mais à bien y regarder, l’histoire évoquée est déjà en cours. MotherCloud est de ceux-là.

L’histoire : dans un contexte de réchauffement climatique intense et d’émeutes, telles que les ruées du Black Friday, les consommateurs préfèrent se faire livrer leurs achats.

"Heureusement", Gibson Wells a eu la merveilleuse idée, tout gamin, de livrer les gens le plus rapidement possible en utilisant des drones.

Et "pèse" désormais, grâce à son entreprise high-tech MotherCloud (ou Cloud), trente milliards de dollars. Une success story directement inspirée de celle des GAFAM, comme Amazon?

"L’idée de ce récit m’est venue en lisant en 2012 le témoignage d’une femme travaillant dans un centre de distribution. Elle en décrivait les terribles conditions de travail : employés soumis à des objectifs impossibles à atteindre, payés une misère et renvoyés au moindre prétexte. Tout cela m’est apparu comme un reflet de la manière dont marche l’économie.

Là où je vis, à Staten Island, un employé a été renvoyé d’Amazon parce qu’il avait essayé de se syndiquer. Un reporter a publié des documents démontrant comment l’entreprise avait essayé de diaboliser cet homme, afin de jeter le discrédit sur les syndicats. Même si Amazon n’a pas encore un pouvoir absolu comme Cloud, il y a de moins en moins de différences entre les deux."

Pour mieux épier ses employés (logés sur place et y disposant d’une banque et de nombreux autres services) Cloud les équipe dès leur arrivée d’une Cloud Watch... qui n’est pas sans évoquer nos téléphones portables : "La Cloud Watch nous trace comme nos smartphones, qui suivent nos mouvements et collectent sur nous des données qu’ils envoient à des sociétés.

C’est terrifiant, mais nous avons tendance à l’occulter car nous sommes obnubilés par l’aspect pratique des choses."

Cadences infernales et humiliations permanentes



C’est dans ce décor pour le moins artificiel que l’on découvre, parmi une sélection de recrues pour le MotherCloud de Pennsylvanie, Zinnia, qui est en réalité une infiltrée, et Paxton, un ancien gardien de prison, dont la petite entreprise a fait faillite à cause de Cloud.

"Paxton était censé incarner par excellence le rêve américain : vous bossez dur et vous montez votre propre boîte. Mais son rêve s’est évanoui désormais.

N’ayant pas eu de fortune, ni de pouvoir au départ, cela a été plus compliqué pour lui de réussir. Alors quand il a monté son affaire, il a cru obtenir un sésame pour la liberté!

Le seul hic, c’est que les petites sociétés se font systématiquement démanteler par les plus grandes, pour anihiler toute possible compétition. Et Paxton se retrouve réduit à devoir solliciter un job dans la compagnie même qui a détruit son rêve."

D’autant qu’il aura à subir, comme tous les autres employés de MotherCloud, cadences infernales et humiliations permanentes.

Le summum étant le jour de coupe : quatre fois par an, les gens sont licenciés massivement parce qu’insuffisamment productifs.

Dans cette atmosphère délétère, un lien improbable va se nouer entre Zinnia et Paxton.

Lui, étant sincèrement attiré par elle et la belle voyant au départ en lui une aide précieuse pour glaner, à son insu, des infos relatives à la sécurité, puisque c’est le poste auquel il a été affecté.

Car elle doit percer les terrifiants secrets de Cloud. Mais ne finira-t-elle pas par se prendre à son propre piège?

Au final, on se laisse porter par l’épanouissement de leur relation. Et l’on frissonne à l’idée que le monde décrit dans Mother Cloud, qui apparaît comme un livreur de confinés, ne soit déjà là!

Pas étonnant que Ron Howard (Da Vinci Code, Inferno) envisage une adaptation cinématographique de ce brillant thriller.

En attendant que ce projet voie le jour, Rob Hart, lui, profite de son propre confinement, en compagnie de sa femme et de sa fille, pour avancer son prochain livre, Paradox Hotel. où il sera question, dit-il, de "billionnaires ravis de laisser le monde s’embraser... du moment qu’ils sont payés ! "