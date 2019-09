Les 80 ans de Batman: découvrez ce qui est prévu pour l'anniversaire du célèbre justicier masqué

Il est la vengeance, il est la nuit, il est the Bat-Man (de son tout premier nom). Créé par Bill Finger et Bob Kane, cet homme chauve-souris, qui débarque dans Detective Comics à la fin des années trente sans aucun super-pouvoir, s’est imposé comme l’un des personnages les plus mythiques de son époque.

En cette année anniversaire, différentes animations (1) et publications sont prévues par Warner Bros. France et DC Comics. Filtre photo sur l’application Snapchat, playlist spéciale sur Spotify ou rediffusions sont également au programme...

Point d’orgue de ces hommages: une Journée mondiale Batman, le 21 septembre. à Paris ce jour-là, le Bat-signal sera projeté sur la mythique avenue des Champs-Élysées, à la tombée de la nuit.

Batman, c’est d’abord son alter ego Bruce Wayne, jeune milliardaire orphelin, en quête de vengeance après avoir assisté à l’assassinat de ses parents. Il devient Batman, un héros torturé, qui tente de veiller sur Gotham City, une ville aussi folle que sinistre.

L’histoire de ce chevalier noir fascine les plus grands, qu’ils soient dessinateurs, scénaristes ou concepteurs de jeux vidéo Tim Burton, Frank Miller, Bob Kane ou Christopher Nolan entre autres. Batman est donc adapté à tous les supports possibles, pour le meilleur et parfois pour le pire...

Depuis 1966, ce sont plus de quarante films d’animation, dix longs-métrages, plus d’une trentaine de jeux vidéo et vingt attractions à travers le monde qui ont été réalisés, sans compter les comics. C’est dire l’impact de ce personnage sur la pop culture.

Un univers à part entière

La batmobile, l’asile d’Arkham et Gotham City sont des éléments qui caractérisent l’univers de Batman. Gotham City d’abord, l’extension géographique du personnage de l’homme chauve-souris. Bruce Wayne y est née et Batman veille sur elle. Gotham est la caricature des grandes mégalopoles américaines, son architecture évolue au fur et à mesure des adaptations, pour mieux refléter la société que les artistes tentent de représenter, voire moquer.

La batmobile et l’arsenal de gadgets sont tout aussi emblématiques, car ils sont indispensables pour combattre le crime: Batman est un homme comme les autres, il n’a pas de super-pouvoirs. Puis il y a ce lieu de ténèbres et de folie qui alimente tous les fantasmes: Arkham. L’asile où l’on tente d’enfermer tous les fous et les criminels de la ville. Des voyous terriblement charismatiques.