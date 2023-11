"Les psys ne sont pas réservés qu'aux fous": dans un livre poignant, cet Azuréen raconte son long combat contre la dépression

Au plus profond de soi, il aspire à ce que la dépression et le suicide ne soient plus des sujets tabous.

Alors Suresh Kumaraswamy, résident de Beausoleil âgé de 24 ans, a pris la plume pour conter son histoire: celle d’un homme d’origine tamoule, l’ethnie minoritaire persécutée au Sri-Lanka, né à Nice, scolarisé à Monaco dès 5 ans.

À l’école, isolé, il vit une extrême solitude. A la maison, il subit la violence d’un père. De ces traumatismes sont nés un état dépressif puis des pensées suicidaires.

Au fil des 131 pages de son livre*, et après avoir posé les bases scientifiques de la santé mentale, Suresh Kumaraswamy évoque ses blessures du passé.

Des extraits manuscrits tirés de son journal intime ont été incorporés.

Des mots tantôt brouillons voire illisibles, car rédigés lors d’épisodes dépressifs, tantôt posés et soignés. Il évoque aussi les thérapies pour cicatriser, le refuge dans l’art, le rôle déterminant des hospitalisations en psychiatrie, son décalage avec la société, ses difficultés à créer des relations amicales et amoureuses. Le fil rouge? Aider les autres à faire face à un problème de santé mentale.

Une leçon de résilience, de vie.

À qui s’adresse cet ouvrage?

À ceux qui, comme moi, vivent la dépression ou des situations délicates sur le plan de la santé mentale sans avoir été diagnostiquées (bipolarité, anxiété, angoisse…). Mais aussi au grand public, encore peu alerte sur le sujet. Je dis souvent qu’on est notre propre sauveur mais on a aussi besoin des autres, d’un entourage stable. Ils sont en mesure d’aider ceux qui souffrent.

À quand remontent vos premiers épisodes dépressifs?

À mon enfance. Je suis fils unique et cela a contribué au sentiment de solitude subie ces années-là. A 5 ans, j’ai une image de moi, assis seul au milieu de la cour de récré de l’école de Fontvieille, en train de regarder l’horloge numérique, le soleil qui me tape sur la tête. Soit on refuse mes avances pour jouer, soit j’ai du mal à aller vers les autres. Les relations sont superficielles et, à cette époque, j’ai déjà besoin de profondeur.

Ce premier traumatisme à l’école est suivi d’un second, au sein du foyer familial…

Il s’agit de la violence de mon père. Sans raison et trop souvent, il jetait les objets qui passaient dans sa main. Ma mère, en détresse, tentait de me protéger mais elle n’y parvenait pas.

Vous confiez avoir vos premières pensées suicidaires à 12 ans…

Au collège Charles-III, on m’a accusé d’une chose que je n’avais pas commise. Tous les élèves se sont retournés contre moi. J’étais encore seul. C’était similaire à du harcèlement. Je n’avais personne à qui me confier. J’ai pensé à me scarifier mais je ne l’ai pas fait. En novembre 2019, à 20 ans, je suis à l’anniversaire d’une amie que je considère comme ma sœur. Je ne me sens pas à ma place, c’est un calvaire. Encore ce sentiment de solitude. Un mois plus tard, je fête Noël avec ma famille. Et là, j’ai juste envie de mourir, sans raison. C’est une pensée qui vient de nulle part et c’est le début d’une longue période jusqu’à aujourd’hui, faite d’idées noires et de pensées suicidaires. Je décide ne pas consulter, à tort, car je pense régler le problème par moi-même. Je pense alors que je suis fort, que les psychologues sont pour les fous.

Sous quelle forme se manifeste la dépression chez vous ?

La dépression est reconnue comme une maladie, avec des symptômes. Depuis 2019, ceux-ci ont varié: la tristesse, la forte fatigue, la perte de plaisir pour des activités que j’aime d’ordinaire (football, basket, jeux vidéo, mangas, films…), l’impact sur la mémoire, l’amygdale qui n’arrive plus à réguler les humeurs. Se laver ou manger demeure une épreuve. Je deviens également anxieux vis-à-vis de l’avenir avec une perte de sens, de projection. Les projets sont mis de côté.

Quel a été le déclic pour aller consulter?

J’ai rencontré les bonnes personnes. Mon encadrante de mémoire m’a conseillé d’aller au Bureau d’aide psychologique universitaire, où les séances sont gratuites. Cela m’a permis de mettre des premiers mots sur des maux. Mais je n’étais pas satisfait car ce n’était pas assez profond pour moi. Je me suis tourné vers l’EMDR** et l’hypnose.

En quoi cela vous a-t-il aidé?

L’EMDR, dont l’efficacité a été prouvée notamment pour les victimes des attentats à Paris en 2015, m’a aidé à mieux supporter mes traumatismes. Quelques séances peuvent changer une vie.La douleur incommensurable que je ressentais en moi - le cœur qui se brise ou la poitrine qui se déchire - a faibli. J’avais un poids en moins. Malgré cette évolution positive, cette méthode a ses limites. J’avais toujours ces pensées suicidaires et du mal à vivre l’instant présent, à me projeter vers le futur. L’hypnose m’a été très utile. Le professionnel m’a brouillé l’esprit pour y planter des graines positives.

Aujourd’hui, comment allez-vous?

Je vais bien mieux que fin 2019 malgré - et cela peut sembler paradoxal - deux récentes hospitalisations après des tentatives de suicide. J’ai connu une évolution positive sur ma propre introspection ainsi qu’une forte réduction de l’anxiété. Cela ne m’empêche pas d’avoir des idées suicidaires car j’ai été récemment diagnostiqué d’un trouble schizo-affectif. En plus de ma dépression, j’entends ma propre voix me dire "J’ai envie de mourir" de façon automatique. Et ce, même si je me sens heureux. J’ai conscience de ce trouble et je suis désormais mieux armé pour prévenir les rechutes. Le tout est d’apprendre à les limiter en faisant appel à des professionnels de santé. Il ne faut pas voir notre évolution comme linéaire mais cyclique, avec des phases positives et négatives.

Une large part du livre évoque les bienfaits de l’art…

L’art m’a sauvé. Par exemple, je me reconnaissais dans les textes du rappeur américain, Juice Wrld, lui aussi victime de dépression. Les mangas, jeux vidéo et films m’ont beaucoup aidé.

Écrire un livre et raconter son histoire au grand jour est un acte puissant. C’est une thérapie?

Je pense que oui car je cherche beaucoup de sens dans ce que je fais. Mais je pense que je veux d’abord aider les autres. Le conseil que je donnerai: écrire ses émotions sur un carnet de bord, déverser tout ce que l’on a au plus profond de soi.

Pourquoi vous décrivez-vous en décalage avec la société?

Depuis petit, je me sens différent des autres car je cherche trop de profondeur dans les relations et discussions. J’aime aller le plus loin possible et déconstruire mes propres idées. On vit dans une société où des sujets sont tabous, où tout va très vite, où l’on ne prend plus le temps de se poser. C’est dommage.

Vous déconstruisez aussi un certain nombre de clichés autour de la dépression. Lesquels?

Que les psys ne sont réservés qu’aux fous. C’est faux, il faut vite demander de l’aide avant qu’il ne soit trop tard. Que la dépression n’est pas une maladie, ça l’est. Que la dépression varie selon l’humeur, c’est plus compliqué que cela. Et surtout, que les personnes suicidaires sont égoïstes. C’est peut-être le cas mais il faut nuancer cette idée. C’est plus compliqué qu’on ne le pense. On ressent tellement d’émotions contradictoires qu’on ne sait plus où donner de la tête. On ne sait d’où émane cette souffrance incommensurable, à la fois physique et émotionnelle. On se dit qu’il n’existe pas d’autres solutions que de mourir, qu’on a tout essayé. Ce n’est évidemment pas la solution. Il faut en parler et trouver les bonnes personnes, ne pas hésiter à mettre les personnes toxiques de côté.

Quand Stromae chante L’Enfer sur le plateau du 20h de TF1 et évoque ses pensées suicidaires, qu’avez-vous ressenti?

J’ai vu en direct sa prestation. Personnellement, cela m’a fait beaucoup de bien. Stromae est courageux d’en avoir parlé publiquement car ce sujet est encore tabou. C’est délicat d’en parler à ses proches. Parfois, on est écoutés, d’autres fois non. J’aime beaucoup sa personnalité, c’est quelqu’un de pudique, discret, qui œuvre pour les associations de santé mentale.

Depuis la pandémie de Covid, les cas de dépression et d’anxiété sont en forte hausse. Fait-on assez pour la santé mentale?

Je ne suis personne pour juger. En France, après le Covid, le chèque psy a été mis en place. À Beausoleil, en lien avec Monaco, un centre de pédopsychiatrie a ouvert ses portes. Des choses sont faites mais ce n’est jamais assez. Le suicide cause la mort de 9 à 10.000 personnes par an, trois fois plus que les accidents de la route. La communication autour de la sécurité routière est très importante, et c’est normal, mais elle devrait l’être tout autant pour la santé mentale. C’est un enjeu de santé publique.

**L’intégration neuro-émotionnelle par les mouvements oculaires