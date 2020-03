Le suicide forcé au coeur du nouveau polar de Niko Tackian

Elle pleure sous l’eau parce qu’elle est morte. Une suicidée a choisi de mettre fin à ses jours dans une piscine Art déco parisienne. Tomar Khan, le flic vedette de Niko Tackian, est donc prêt à refermer le dossier mais son adjointe, qui est également sa compagne, soupçonne un vrai-faux suicide.

Encore une histoire de femme victime ? Pourquoi ce thème ? Niko Tackian a répondu à nos questions et nous en dit plus sur lui, son arrivée dans la littérature, son livre et ses projets. C’est un homme simple que nous avons rencontré. Presque touchant, car il reste humble malgré son succès croissant, et plein de charme.

Un homme dont, a-t-il constaté lui-même, 80 % des lecteurs sont des lectrices. Il se demande bien pourquoi. La qualité des histoires qu’ils racontent sans nul doute, dans lesquelles les femmes sont très présentes. Mais aussi, peut-être, grâce à sa belle gueule qui ressemble, semble-t-il, à celle de Tomar Khan.

Vous avez écrit des scénarios de BD, de séries télé, de téléfilms, quand avez-vous décidé d’écrire un roman ?

Ça faisait longtemps que j’y pensais car je suis effectivement allé dans tous les secteurs dans lesquels on peut raconter des histoires, y compris le jeu vidéo d’ailleurs. L’envie était donc là mais je me disais que devenir romancier, c’était très sérieux. J’avais peur de devoir m’enfermer pendant six mois pour écrire, peur aussi de ne pas gagner ma vie. Ce qui m’a décoincé, c’est le fait de travailler sur la série télé Alex Hugo avec Franck Thilliez, qui m’a dit : “Je ne comprends pas que tu n’écrives pas de romans car tu as plein d’histoires et tu écris vite”. J’avais donc peur que cela me prenne trop de temps et Franck m’a conseillé d’appliquer sa méthode qui est très simple : “Tu t’assois deux heures par jour, tu écris et dans trois, quatre ou cinq mois, tu auras ton roman”.

"Le support qui offre le plus de liberté c'est le roman"



Et ça marche ?

J’ai donc suivi son conseil et je me suis rendu compte que c’était un marathon d’écrire un roman. C’est un effort continu mais cela a très bien marché. Depuis, j’applique la méthode Franck et, aujourd’hui, j’en suis à mon sixième roman.

Vous avez donc écrit pour plusieurs supports. Lequel préférez-vous ?

Celui qui offre le plus de liberté c’est sans aucun doute le roman. C’est mon préféré, il me permet de me lancer dans une grande aventure à l’intérieur de moi-même : je raconte une histoire bien sûr, mais il y a une interactivité entre mon inconscient et ce que j’écris, qui est très ludique et qui me motive pendant des mois pour écrire.

Et pour les autres supports ?

C’est beaucoup plus technique. Le scénario télé, par exemple, on doit déjà le partager avec d’autres personnes, c’est plus de l’artisanat qu’un métier d’auteur. Pour la BD, c’est une collaboration avec le dessinateur et c’est un peu lui qui transcende ce que vous écrivez. Pour le jeu vidéo c’est pire encore. Il y a beaucoup de technique qui vient s’ajouter ; on a des idées d’histoires et puis le technicien dit : “Ben non ça, on ne peut pas le faire”.

Tomar Khan est votre personnage fétiche, c’est la troisième fois que vous lui consacrez un roman. Comment l’avez-vous inventé ?

C’est une histoire rigolote : comme ça fait des années que je travaille sur des séries pour la télé, je voulais créer un personnage récurrent mais, le problème d’un policier, c’est qu’il y en a beaucoup. C’était donc difficile de créer un personnage original. Un jour, je lisais le mythe du minotaure à mes jumeaux et je me suis rendu compte qu’il était le fruit d’une bête. Enfermé dans un labyrinthe, il n’en peut plus et demande à Thésée de le tuer. Je ne sais pas par quel biais de mon cortex c’est arrivé mais je me suis dit : “Là je tiens mon personnage de flic.”

C’est-à-dire ?

J’ai créé ce personnage de Tomar Khan, qui a eu une enfance très perturbée – comme je l’explique dans mon premier polar – et qui s’est enfermé lui-même dans ses enquêtes pour contenir sa violence, sa rage. À cela se sont mixées mes origines arméniennes et j’en ai fait un Kurde, rien d’Arménien certes, mais ces deux peuples partagent beaucoup d’Histoire.

Vu votre gabarit et votre pratique de la boxe, n’y a-t-il pas un peu de Niko Tackian dans Tomar Khan ?

Oui il y en a. Beaucoup même. Mais aussi dans d’autres personnages du roman. Il y a, je pense, un plaisir un peu coupable des auteurs à parler d’eux-mêmes dans leurs personnages. Mais pour Tomar Khan, il y avait une raison à cette ressemblance : comme j’ai créé ce personnage pour le retrouver très souvent, je me suis dit qu’en créant un personnage assez proche de moi, ce serait plus simple pour replonger dans sa psychologie, dans sa vie. Mais je suis moins violent que lui ! (rires)