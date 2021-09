Le programme, les auteurs... Tout savoir sur le 25e Festival du livre qui s'est ouvert jeudi à Nice

Annulé en 2020 pour cause de crise sanitaire, le Festival du livre de Nice fait son retour en ce début septembre, sur le thème Une certaine idée de la France, avec panache!

On y retrouvera en effet des auteurs comme le prix Nobel de littérature Jean-Marie Le Clézio, le philosophe Michel Onfray, Marek Halter, le Niçois Didier van Cauwelaert, Daniel Picouly, Jean-Christophe Rufin, Mazarine Pingeot, Eric-Emmanuel Schmitt ou Marc Levy, mais aussi Colombe Schneck, Boris Cyrulnik, Jacques Ravenne, Zoé Valdès ou Laurent Seksik.

Parmi les temps forts de ce vendredi, on notera notamment la rencontre ce matin avec Maud Fontenoy, mais aussi celles, cet après-midi, avec Jacques Julliard, président d’honneur de cette 25e édition, Alessandra Sublet, Irène Frain, J.M.G. Le Clézio ou encore avec la comédienne Anne Parillaud.

L’anniversaire du Petit Prince

Des animations vous attendront notamment sur le stand des seniors, où un atelier de "reliure" se tiendra de 10 heures à 18 heures, tandis qu’une trentaine d’auteurs de littérature jeunesse et de bande dessinée se prêteront à des séances de dédicaces pour tous.

Hors les murs, des projections-rencontres et des cartes blanches sur le thème Quel film ressemble le plus à votre livre? débuteront à la cinémathèque de Nice. Aujourd’hui, le film Les Adieux à la reine de Benoît Jacquot y sera projeté à 16 heures, avant que ne débute, à 18 heures, une rencontre avec Eric Garandeau, auteur de La Galerie des glaces (Albin Michel). Suivie de la projection de Mort à Venise, de Luchino Visconti.

Dans le prolongement de la rencontre avec Maud Fontenoy, vous pourrez aussi vous rendre jusqu’au 26 septembre à la bibliothèque Louis Nucéra pour découvrir Bleu, une exposition qui fait rêver et réfléchir. Une exposition grand format tirée du livre éponyme de la navigatrice et de Yann Arthus Bertrand.



Deux acteurs de la sensibilisation aux enjeux de l’environnement marin qui s’unissent pour révéler la fragilité mais aussi l’inestimable et méconnue force de l’océan. L’année 2021 marquant la célébration du 75e anniversaire de l’édition française du livre Le Petit Prince de Saint-Exupéry (Gallimard, 1946), le Festival du livre de Nice propose différents temps forts.



Tels que le vernissage aujourd’hui à 17 heures, à la bibliothèque Louis Nucéra de l’exposition Saint-Ex, un prince dans sa citadelle, ou la proposition de Jean-Pierre Guéno, autour du kiosque à musique du jardin Albert 1er: Sauvons la planète du Petit Prince. Juste essentiel. Bon festival!