Le Prix Renaudot Simon Liberati, présent à la Fête du livre du Var 2022 à Toulon

Trois jours, trois temps forts

La manifestation ouvre le 19 novembre avec, dès 10 h,sur la scène littéraire une rencontre avec Pascal Fournier, auteur de Shazbot (éditions Lazare & Capucine), autour de René Barjavel. De très nombreuses animations sont au programme de tous les publics durant c’est trois jours de manifestation. On a sélectionné trois moments par journée, qui devraient en séduire plus d’un. Liste bien entendu, non exhaustive.

Vendredi

La manifestation ouvre ses portes à 10 h avec

> De 10 h à 11 h 30, à l'atelier graphique 2, atelier d’écriture avec Olivier Liron.

> à 18 h, à l’espace Jeunes lecteurs : lancement de la fresque participative par Brrémaud (Klaus Barbie, la route du rat, Urban Comics).

> De 19 h à 20 h 30 sur la scène littéraire, du théâtre avec La promesse de l’aube (roman de Romain Gary) adaptée et mise en scène par Franck Desmedt.

Samedi

> De 10 h 30 à 12 h, place à un grand escape game. Pour tout public sur inscription par courriel : lmaiaux@var.fr (Notez que différents horaires sont proposés

> De 10 h 30 à 11 h 30, lectures immersives pour tout public. Le spectateur est invité à s’installer confortablement et à s’isoler dans sa bulle sonore et visuelle pour écouter dans un casque audio la lecture, par des comédiens, de textes sélectionnés en direct.

> De 12 h - 13 h 30 à l’atelier graphique 2, «Deviens peintre jardinier et fais pousser un bouquet de fleurs sur ta feuille» : atelier jeunesse, avec Clarisse Lochmann (Fin d’été, éditions de l’Étagère du Bas). Dès 5 ans.

Dimanche

> De 10 h 30 à 11 h 30 sur La Scène littéraire, quiz littéraire avec Jérôme Attal, auteur de L’âge des amours égoïstes (Robert Laffont).

> à partir de 12 h, à l’espace Jeunes lecteurs, lancement de la fresque participative par Marc Chalvin (L’histoire du p’tit cœur au grand cœur, La Cafetière éditions)

> De 18 h à 19 h, à l’atelier graphique 1, Atelier manga animée par VanRah, auteur de Stray Dog, Glénat.

Retrouvez tout le programme de la Fête du livre sur le site de lafetedulivreduvar.