Le Prix du roman Fnac attribué à l’Azuréen Jean-Baptiste Andrea pour "Veiller sur elle"

Dans ce roman, son quatrième, le natif de Saint-Germain-en-Laye, qui a grandi à Mougins et vit aujourd’hui à Cannes, déroule une intrigue aux nombreux personnages, sur près d’un demi-siècle d’histoire italienne. Un récit d’amour, d’art, d’Histoire, traversant l’Italie du XXe siècle et les deux guerres mondiales.

D’abord scénariste, Jean-Baptiste Andrea est révélé comme romancier avec "Ma Reine" (2017), qui lui vaut entre autres le prix Femina des lycéens et le prix du premier roman. Suivront "Cent millions d’années et un jour" (2019) et "Des diables et des saints" (2021), pour lequel l’auteur est également plusieurs fois récompensé, notamment avec le Grand Prix RTL-Lire Magazine Littéraire et le Prix des lecteurs du Var, remis pendant la Fête du livre du Var à Toulon.

Sa fresque "Veiller sur elle" a donc déjà séduit les 400 adhérents et les 400 libraires Fnac composant le jury de ce 22e Prix du roman Fnac. Jean-Baptiste Andrea recevra son prix le 11 septembre lors d’une soirée au théâtre Édouard VII, à Paris.

Ce prix ouvre par ailleurs la saison des récompenses littéraires. Suivront notamment le grand prix du roman de l’Académie Française le 25 octobre, le Prix Fémina le 5 novembre, le Goncourt le 7 novembre et le Renaudot le 7 novembre.