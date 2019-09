Le premier roman poignant, entre angoisse et sensualité, de Victor Jestin

Léonard a 17 ans. Alors qu’il passe ses dernières heures dans un camping des Landes, où il est venu pour deux semaines d’été en famille, il assiste sans bouger à la mort d’Oscar, un autre adolescent du camping, étranglé par les cordes d’une balançoire.

Il bascule alors, en décidant de ne prévenir personne et d’enterrer lui-même le corps. Il ne lui reste qu’une journée dans ce camping qu’il déteste et il doit tenir le coup.

Dans ce laps de temps, il découvre aussi le trouble provoqué par une rencontre amoureuse et fait l’expérience du désir et du plaisir. Dans ce lieu de vacances qui dégouline de prétendu bonheur, Victor Jestin injecte la violence des tourments d’un adolescent discret, peu enclin au laisser-aller et farouchement opposé à cette société de divertissement.

En toile de fond de ces amusements imposés, se devine ainsi un questionnement politique comme écologique. Et dans cette fin d’été flotte une ambiance de fin de règne qui reste en tête, et c’est déjà beaucoup.

Un roman vif, solaire, qui se lit d’une traite et marque comme un coup de soleil. Très visuel –rien d’étonnant car ce jeune auteur est aussi scénariste–, on l’imagine tout à fait transposé un jour à l’écran. Bref, un premier roman réussi.

C’est votre premier roman, vous n’avez que 25 ans, personne ne vous connaît. Qui êtes-vous?

J’ai grandi à Nantes. Je viens de la classe moyenne, mon père est architecte à son compte, ma mère herboriste.

J’ai eu une enfance heureuse je dirais, et j’ai connu le genre de camping que je décris dans mon roman, j’y allais tous les étés... J’ai toujours écrit, depuis tout petit, des romans d’aventures ou des nouvelles, par exemple.

Mais je ne lisais pas beaucoup avant 20 ans. Après mon bac éco, j’ai fait la prépa Ciné-sup de Nantes pour passer les concours des grandes écoles de ciné. Je suis ensuite monté à Paris faire le Conservatoire européen d’écriture audiovisuelle d’où je suis sorti diplômé en 2017.

Aujourd’hui, je travaille à l’écriture de scénarios, notamment avec mon ami Thomas Petit qui a fait la Fémis [grande école de cinéma, ndlr]. On écrit actuellement son premier long-métrage et je travaille en ce moment sur mon second roman.

"J’avais envie de mélanger l’anxiogène au lumineux."

Vous n’avez donc pas grand-chose en commun avec Léonard, votre personnage principal dans La Chaleur.

Non. À part que je ne supporte pas la chaleur non plus! (rires). Et que je suis passionné de musique classique comme lui. Mais je n’ai jamais pété les plombs dans un camping...

Cependant, et comme tous les adolescents j’ai l’impression, j’ai eu des périodes tourmentées. Mes souvenirs de vacances sont heureux, c’est le moment des premières expériences, amoureuses et sexuelles notamment, mais c’est aussi un âge de fortes angoisses.

La Chaleur est le récit d’un adolescent qui vrille totalement. Quel a été le point de départ de cette histoire?

J’avais envie de mélanger l’anxiogène au lumineux, l’angoisse à la simplicité des vacances.

J’ai voulu pousser ces deux pans de l’adolescence à leur curseur maximum. Je suis assez influencé par Jean Genet [grand auteur français, ndlr] qui mêlait des registres violents à des registres sensuels. Il y a un peu de ça je crois.

Le roman s’ouvre avec la mort d’Oscar. Pourquoi Léonard le regarde mourir sans chercher à le sauver?

Le personnage est, depuis deux semaines, dans ce camping qui lui fait horreur, il a emmagasiné beaucoup de violence, de frustrations et de colère et tout cela ressort paradoxalement par ce non-acte, cette tétanie.

Il reste debout à regarder ce garçon mourir, dans l’immobilisme le plus total. Ce basculement est le résultat de ses quinze jours de vacances dans les pattes. Et cet événement lui permettra de faire jaillir en lui des émotions qui restaient couvées. C’est grâce à cette mort qu’il se lie à Luce...

"Mes goûts en matière de cinéma, comme en matière de musique, nourrissent mon travail d’écriture."

Vous décrivez les apéros, les merguez, la musique populaire et l’animateur déguisé en lapin. Le malaise de Léonard n’est-il pas au fond une honte de classe?

Non, absolument pas. Cette question sociale est uniquement en arrière-plan. Ce qui lui fait horreur en réalité, c’est ce lieu qui incite à jouir, à danser, à sourire, avec cette joie prêchée de manière quasi-religieuse.

C’est sa détestation de la société de divertissement qui est au centre de son malaise. Tous les milieux sociaux ont ces espaces de jouissance, cela aurait pu être un grand hôtel dans un autre milieu.

En ce qui me concerne, même si je passe mes vacances ailleurs depuis quelques années, je retournerai peut-être à mon camping un jour, j’y ai de bons souvenirs. Je n’ai jamais cherché à renier mon milieu. Et puis, ce genre de camping n’est pas celui de Franck Dubosc, les gens y sont plus variés.