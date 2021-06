"Le Petit Prince" d'Antoine de Saint-Exupéry est-il né sur la Côte d'Azur?

Au moment de l’amerrissage, un flotteur se brise et l’appareil se retourne. Prisonnier de l’habitacle, il est sauvé par son mécanicien Gilbert Vergès, qui a réussi à s’extraire de l’appareil et est parvenu à ouvrir la porte de secours arrière.

Antoine repart ensuite pour l’Aérospostale. Pour peu de temps. La compagnie périclite, en effet, et devient Air France. Il n’y a plus de place pour lui.

"Quand on m’a retiré de l’avion, j’étais le plus gros débris", écrira-t-il plus tard.

Plusieurs jours de coma, dix-huit fractures. Antoine effectue sa convalescence chez sa sœur à Agay, au milieu de ses neveux et nièces. Il se rend aussi à Cabris, près de Grasse, où sa mère Marie a acheté une maison qu’elle a baptisée Fioretti en hommage à Saint-François d’Assise. Elle y prie pour la vie d’Antoine.

"Dessine-moi un mouton"

Arrive la guerre. En septembre 1939, il part comme capitaine. Le 31 décembre, alors qu’il assure la liaison Paris Saïgon, nouvel accident. Son avion s’écrase dans le désert de Libye. Une caravane de nomades le sauvera: cette rencontre "miraculeuse", comme "tombée du ciel" en plein désert, le marquera. Certains y voient l’origine de l’histoire du Petit Prince.

Antoine est démobilisé en août 1940, s’installe à Agay où il écrit Citadelle. Il rencontre à Cannes le réalisateur Pierre Billon qui a porté à l’écran Courrier Sud en 1937. Fin décembre, il part pour New York en compagnie de Jean Renoir, fils du peintre Auguste Renoir qui habite Cagnes-sur-Mer, qui est devenu son ami. Il aimerait faire entrer en guerre l’armée des États-Unis au secours de la France.

En attendant d’obtenir un visa pour l’Amérique, Consuelo se réfugie près de Marseille où le journaliste américain Varian Fry aide les intellectuels à gagner les États-Unis.

C’est fin 1941 que les époux Saint-Exupéry pourront se retrouver en Amérique. Ils s’installent dans une grande maison à Long Island, près de New York. Ils y reçoivent des amis exilés comme Ingrid Bergman, Jean Gabin, Greta Garbo, Charles Boyer, Marlene Dietrich. Et là, soudain, si loin de la France, surgit l’inspiration qui va apporter la gloire à Saint-Exupéry. "Dessine-moi un mouton!". Le Petit Prince est né.

Les historiens ont beaucoup cherché à connaître l’origine du personnage. Certains y ont vu les traits du neveu d’Antoine, François d’Agay, fils de sa sœur Gabrielle. Pour dessiner les attitudes du personnage du Petit Prince, Saint-Exupéry demande de poser à son ami l’écrivain Denis de Rougemont, installé lui aussi à New York. Il lui fait également relire ses brouillons. Denis de Rougemont deviendra le compagnon de Consuelo, une fois veuve (lire par ailleurs). L’ouvrage sortira aux États-Unis en 1943. Vendu à plus de cent quarante-cinq millions d’exemplaires dans le monde, dont douze millions en France, traduit en 270 langues et dialectes, il est devenu l’ouvrage littéraire le plus vendu au monde et le plus traduit après la Bible.

Ses citations ont fait le tour de la planète, comme cette comète de feu qui traverse le ciel de l’histoire: "Le langage est source de malentendu", "Les vaniteux n’entendent jamais que les louanges", "C’est véritablement utile puisque c’est joli".

Tragique 31 juillet 1944

Mais en 1943, Antoine de Saint-Exupéry est passé à autre chose. "On n’est jamais content là où on est": Antoine de Saint-Exupéry a fait sienne cette citation de son Petit Prince. Il a voulu retourner dans les airs. En avril 1943, bien que considéré par les Alliés comme trop âgé et diminué par ses précédents accidents, il reprend du service en Tunisie grâce à ses relations et aux pressions du commandement français.

Au printemps 1944, le général Eaker, commandant en chef des forces aériennes en Méditerranée, l’autorise à rejoindre son unité en Sardaigne.

Il effectue plusieurs vols, émaillés de pannes et d’incidents. Le 31 juillet 1944, il décolle de Poretta en Corse.

Il est seul à bord, aux commandes d’un bimoteur Ligthning. S’étant envolé à 8h25 du matin pour une mission préparatoire au débarquement des Alliés en Provence, il met le cap sur la vallée du Rhône. À 8h30, il se signale par un écho radar. Ce sera le dernier…

"Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve" (Saint-Exupéry, Le Petit Prince).