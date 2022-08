Le Niçois Anthony Passeron est l'une des révélations de la rentrée littéraire

Prof de français et d’histoire-géo au lycée professionnel Vauban à Nice, Anthony Passeron a toujours eu la fibre créative. Durant ses années fac, en 2002, il s’était mis à rédiger des billets de blog après avoir découvert les chroniques de l’urgentiste Patrick Pelloux dans Charlie Hebdo.

Une dizaine d’années plus tard, avec sa compagne, Lætitia Faure, il avait créé le groupe pop-folk The Dead Fox On The Road. Et puis l’écriture est revenue dans le paysage.

"C’est Lætitia qui m’a poussé à m’y remettre, à contacter des maisons d’édition. Je suis un gros anxieux, elle, croit que tout est possible. a fait une bonne moyenne", nous explique-t-il devant un Coca, sur le boulevard Borriglione.

De l’ennui à la dope

Anthony Passeron portait en lui une histoire forte. Celle de Désiré, cet oncle flamboyant, désireux de rompre avec les attentes d’une famille de l’arrière-pays niçois, plaçant le travail à la boucherie et l’honneur au-dessus de tout.

Un jeune des années 1970 fuyant l’ennui, prêt à taper dans la caisse pour s’acheter des fringues qui en jettent et entretenir son bolide jaune. à cramer la vie par les deux bouts, sans se soucier du lendemain.

Lors d’une virée à Amsterdam, Désiré goûtera à l’héroïne, deviendra accro illico et sera touché par le Sida, après avoir échangé des seringues avec des partenaires de défonce.

Ses parents nieront longtemps la réalité. Trop dure à encaisser, pas compatible avec la réputation de commerçants exemplaires et prospères qu’ils ont façonnée en partant du bas de l’échelle. Le VIH finira par emporter Désiré, ainsi que son épouse et sa fille, au sang contaminé avant même d’avoir poussé son premier cri.

L’auteur, encore très jeune quand son oncle est mort, et à peine entré dans la pré-adolescence quand sa cousine a disparu à son tour, a tenté de collecter les fragments de l’histoire familiale.

Auprès de son frère jumeau, de sa mère, de ses tantes et d’une ancienne toxicomane ayant vécu la même jeunesse que Désiré, la fin tragique en moins.

"Elle m’a expliqué comment elle et ses amis vivaient, leur envie de ne pas reproduire le modèle de leurs parents…. Elle a souffert, mais elle avait l’air de dire que si c’était à refaire, elle le referait. De mon côté, je pense que le garçon que je suis devenu prendrait Désiré pour un mec assez cool. Pour d’autres membres de ma famille, comme ma mère ou mon père, que j’ai perdu de vue, c’était beaucoup plus difficile d’avoir une bonne image de lui. Parce qu’après sa mort, ils ont dû s’occuper de sa fille. Et avant ça, il avait fallu gérer ces situations où ils retrouvaient mon oncle étendu sur le trottoir."

Soulever le couvercle

Tout cela, Anthony Passeron le raconte avec une vraie pudeur, sans faire le procès des uns et des autres, sans chercher à tirer des larmes.

"Ma mère a lu le livre. C’est peut-être présomptueux de ma part, mais je me rends compte qu’aujourd’hui, avec ce livre, mes proches reparlent de ce passé sur lequel ils avaient refermé le couvercle. Ils arrivent à mettre les choses à distance. Peut-être que c’est ce que je recherchais vraiment quand je me suis lancé il y a quatre ans. Parce qu’en réalité, j’avais peu de probabilités d’être édité après avoir envoyé mon manuscrit", réfléchit-il à voix haute.

Le spectre du Sida, intime et universel

Dans son roman, le Sudiste superpose ce récit familial à une dimension plus large, rythmée par les espoirs et les immenses déceptions ayant escorté le travail des scientifiques dans les années 1980, les grandes questions collectives, les peurs et le rejet suscités par le Sida.

"Au départ, j’ai peut-être intégré tout cela parce que je me demandais qui allait s’intéresser au fils toxicomane d’un boucher de Puget-Théniers. Finalement, je trouve que cela apporte quelque chose. Cela rapproche deux univers très éloignés. Quand je posais des questions à ma mère pour resituer les choses au niveau médical, elle me disait qu’à leur échelle, ils ne savaient rien à l’époque."

Pendant la préparation de son texte, Anthony Passeron a épluché de nombreuses thèses universitaires autour du virus, mais aussi des ravages causés par l’héroïne dans les campagnes, pas épargnées par l’émergence de la French Connection.

Il s’est également rapproché de la sociologue marseillaise Claire Duport et du professeur niçois Pierre Dellamonica, en première ligne au moment de l’apparition du Sida dans la région.

Cette enquête lui a certainement permis de mieux comprendre sa propre trajectoire. "Ado, je me sentais plus chargé que la moyenne sur ces questions. Mon oncle avait été infecté à cause de la drogue, mais on me disait de faire attention, parce que je pouvais tomber malade en ayant des rapports sexuels. J’avais des potes qui étaient contents quand une fille acceptait de coucher sans capote. Pour eux, le Sida était loin. Pour moi, il restait super près."

Déjà repéré

Aujourd’hui, Anthony Passeron semble libéré d’un poids. Et son récit, publié par les éditions Globe, a suscité un certain intérêt, avant même d’atterrir dans les rayons des libraires. Les Enfants endormis figure parmi la première sélection du prix du roman Fnac, ainsi que dans celles du prix Envoyé par La Poste et Première plume. Le livre devrait aussi faire un carton au lycée Vauban, si l’on en croit le prof: "Mes élèves sont à fond, ils ont envie de le lire. Ils veulent même me faire de la pub sur TikTok!"

Anthony Passeron en dédicace. Jeudi 15 septembre à 19h15, librairie Les Journées suspendues, à Nice. Vendredi 16 septembre à 17h30, librairie La Pléaide, à Cagnes-sur-Mer.