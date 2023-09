"C'est avant tout un roman policier": avec "Perspective(s)", Laurent Binet signe un des livres forts de cette rentrée littéraire

Perspective(s)” est sorti depuis deux semaines, les premiers retours sont là. Pierre Lemaitre a notamment salué votre livre. Comment vivez-vous ce moment?

J’étais très flatté du tweet de Pierre Lemaître (1), c’était très généreux. La sortie d’un livre est toujours anxiogène, même quand ça se passe bien comme là avec des retours positifs. Mais on se dit: "Pourvu que ça dure". Il en suffit d’une mauvaise pour me chagriner, m’énerver… (rires)

Vous avez une certaine expérience tout de même, mais vous conservez ce stress?

Oui. C’est une pression. Au début tout est merveilleux. Pour "HHhH", le premier article que j’avais eu c’était dans un journal du Luxembourg. J’étais très content. Et maintenant, si je n’ai pas ‘‘Le Monde’’, je ne suis pas content (rires). Les exigences augmentent.

Pour revenir à "Perspective(s)" , comment le présenteriez-vous en quelques mots?

Par le genre littéraire: c’est un polar historique épistolaire. Il s’agit une enquête sur le meurtre d’un peintre à Florence au XVIe siècle. Tout le livre fonctionne par lettres, ce qui me permet de jouer avec le lecteur, car il ne sait pas à quel narrateur se fier. Il voit, d’une correspondance à l’autre, les mensonges, c’est un jeu de piste. C’est avant tout un roman policier, mais comme j’ai le goût de l’Histoire, c’est au XVIe siècle.

Et comme j’ai le goût des belles choses, c’est dans des milieux artistiques de la Renaissance.

Le jeu avec le lecteur commence dès la préface où vous racontez comment les lettres ont été trouvées… En signant cette préface avec un énigmatique "B"…

C’est une fausse préface à la manière de celles de tous les romans épistolaires du XVIIIe, où l’auteur raconte qu’il a trouvé un paquet de lettres quelque part… et aussi comme le faisait Stendhal, puisque cette préface est truffée de ses citations. Le "B" en signature joue aussi sur l’ambiguïté entre Binet et Henri Beyle, le vrai nom de Stendhal.

Le roman épistolaire demeure un vrai exercice de style, encore plus ici avec le nombre de personnages mis en scène. Comment avez-vous structuré ce récit?

J’ai essayé de faire des groupes: celui des peintres, la famille du duc, celui de Catherine de Médicis – l’ennemie du duc – et celui des prolétaires avec le broyeur de couleurs, l’assistant… Ces groupes ne sont pas étanches, il y a des correspondances croisées. Pour l’enquête, chaque groupe avait ses propres motivations. Pour m’y retrouver, je mettais des couleurs à chaque groupe. C’était un puzzle avec 176 lettres. L’ordre et la façon de dispenser les pistes ou les révélations étaient très importants. Si une piste n’est pas à sa place, cela fragilise tout l’édifice et le chemin vers le dénouement.

Vous le dites, ce sont 176 lettres, soit une de plus que "Les Liaisons dangereuses". Était-ce un objectif ou un pur hasard?

Entre les deux! En me rapprochant de la fin, j’ai constaté que j’allais tomber à peu près autour du nombre de lettres des "Liaisons dangereuses". J’ai essayé de tomber pile, mais je n’ai pas réussi. Puis, je me suis dit qu’une de plus c’était aussi amusant. C’est à la fois un hommage et une insolence qui m’amusaient.

Vous jonglez entre fiction et réalité. Comment avez-vous dessiné cela?

C’est un long travail de documentation. Le tout m’a pris plus de trois ans. Mes deux derniers livres renversaient la réalité historique. Là, je voulais insérer mon intrigue policière dans une histoire globale. Les personnages meurent à la date où ils doivent mourir, la onzième campagne d’Italie avec tous les déplacements de Piero Strozi et le duc de Guise, sont conformes à la réalité. Les batailles et leur dénouement sont respectés. C’est aussi truffé de citations puisées dans des livres ou correspondances. J’avais beaucoup de sources et de références. C’est le gage pour que ça sonne juste.

Le récit fait aussi écho à notre société actuelle…

Sur le plan géopolitique, on retrouve l’impérialisme. Simplement, ce sont les grandes puissances qui changent. Puis, quand j’ai découvert cette histoire du Pape qui voulait faire démolir la chapelle Sixtine qui a, finalement, été repeinte pour cacher les nus de Michel-Ange… et quand je vois qu’on réécrit Agatha Christie, Roald Dahl… je me dis que la question de la censure se métamorphose mais reste. La question du fanatisme religieux demeure… C’est étonnant d’avoir des résonances.

1. "Une de mes joies de l’été: le superbe roman de @LaurentBinetH, où le polar utilise l’épistolaire comme ressource narrative. La peinture, la condition féminine, la politique, le picaresque, la religion… et tout ça au profit d’une affaire criminelle… Courez-y"