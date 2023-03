La présentatrice Sidonie Bonnec publie un livre sur les régions de France

Sidonie Bonnec aime la vie au sens large. Ainsi, la présentatrice de l’émission Tout le monde a son mot à dire sur France 2 (avec Olivier Minne), est une journaliste tous supports: télévision, radio, documentaires, animations.

Mieux, la jeune femme a également une belle plume, puisqu’elle sort ce mercredi 29 mars un nouvel ouvrage intitulé Tour (curieux) de la France, qui raconte les trésors de nos régions avec histoires et anecdotes.

Il est question de gastronomie, de patrimoine, de découvertes insolites, d’expressions régionales… Une thématique évidente pour cette fille de sportif de très haut niveau qui, durant son enfance, a pas mal bourlingué sur les routes de France.

Comment est venue l’idée de ce livre?

J’ai animé pendant près de dix ans, sur RTL puis sur France Bleu, des émissions autour de la culture générale: La curiosité est un vilain défaut puis Minute Papillon!. Et mon éditeur m’a soufflé l’idée d’adapter cette thématique en papier. Comme avec mon histoire personnelle, j’avais beaucoup voyagé en France durant mon enfance et mon adolescence, j’ai eu envie de faire un livre autour des régions de France avec, pour chaque région, des anecdotes, des explications, des recettes. Ça parle de culture générale, de gastronomie, de langage, c’est très dense.

Votre père, Yannick Bonnec, a été un footballeur professionnel dans les années 1970-1980, à quoi ressemble l’enfance quand on a un père qui joue à Lorient, Reims, Nîmes, Brest, Martigues, etc.?

J’ai eu une enfance joyeuse, dans une famille qui se déplaçait beaucoup. On est confronté, très jeune, à des grandes joies et à des grandes peines. J’ai été biberonnée aux déplacements et aux sensations fortes. Ce n’est pas simple d’être déracinée tous les 2-3 ans, mais cela a développé ma curiosité, je me suis sociabilisée plus vite aussi. J’ai pu découvrir la France autrement, et le livre est une manière de boucler la boucle. J’ai eu un grand coup de cœur quand mon père a évolué à Aix-en-Provence, je suis tombée sous le charme de la région.

L’écriture et vous, c’est une passion?

J’ai commencé à écrire toute petite. Je me créais mon propre petit livre, mon propre journal. D’ailleurs, à la sortie de mes études, j’ai effectué un stage au journal La Marseillaise, à Toulon. Même si, très vite, j’ai basculé sur la radio et la télévision. Mais j’aime écrire, c’est un plaisir calme.

Depuis 2017, vous animez Tout le monde a son mot à dire, une quotidienne en fin de journée sur France 2, autour de la culture générale, avec Olivier Minne. Comment se passe votre duo?

C’est comme un coup de cœur professionnel, une vraie rencontre. On se ressemble, on a la même humeur, les mêmes valeurs, il est élégant, drôle. Cela fait six ans que l’émission est à l’antenne, on est une bande et on traite de la culture générale, qui est une matière inépuisable, ça évite de se lasser. Chaque soir à 18 h, c’est comme une nouvelle ambiance.

Vous avez arrêté votre émission de radio Minute Papillon! à la rentrée 2022, pourquoi?

J’avais besoin de me consacrer à l’écriture de mon livre. Je sortais d’un cycle de dix ans de radio, c’est long, mais j’aime ce média car il permet une vraie proximité, une vraie spontanéité. C’est sans filet, en direct, c’est très intime la radio. Mais j’ai toujours un podcast, Un thé, un voyage, qui permet de voyager à travers le thé.

Quels sont vos projets?

J’ai des envies d’écriture encore, mais quelque chose de différent, comme mon premier roman. On est sur de la création pure, c’est un autre challenge.