La première sélection du prix Goncourt est tombée, Gallimard en tête des oeuvres

La première sélection de romans du prix Goncourt révélée mardi 5 septembre, avec 16 titres, comprend celui d'Eric Reinhardt et de nombreuses révélations, comme Neige Sinno ou Kevin Lambert. Parmi les "vedettes" de cette rentrée littéraire, l'Académie Goncourt a écarté des auteurs comme Sorj Chalandon ou Amélie Nothomb.

Les éditions Gallimard se taillent la part du lion, avec cinq titres. Dans le même groupe, Madrigall, POL place un titre, et les éditions de Minuit un également. La maison de la rue Gaston-Gallimard mise beaucoup sur Sarah, Susanne et l'écrivain d'Eric Reinhardt, également connu pour L'amour et les forêts, récemment porté à l'écran.

Mais comme l'a écrit sur son blog l'un des jurés du Goncourt, Pierre Assouline, cet écrivain a une "personnalité" et une œuvre "clivantes", qui suscitent "des réactions radicales".

Les autres écrivains Gallimard ont leurs chances, comme le Japonais francophone Akira Mizubayashi, avec le délicat Suite inoubliable. Mokhtar Amoudi, avec son premier roman, Les Conditions idéales, démarre fort sa carrière d'écrivain, ayant déjà remporté le prix Envoyé par la Poste. Dominique Barbéris (Une façon d'aimer) et Vincent Delecroix (Naufrage) partent de plus loin.

Des romanciers qui montent

Neige Sinno, avec le très dur mais très sensible Triste tigre (POL), sur l'inceste dont elle a été victime, est une prétendante sérieuse. Jean-Philippe Toussaint, auteur d'une œuvre fournie qu'apprécient certains jurés, également grâce à son hommage à Stefan Zweig dans L'Echiquier (Minuit).

Grasset est le seul éditeur cité deux fois, avec Léonor de Récondo (Le Grand Feu) et Antoine Sénanque (Croix de cendre). Pour cette maison, la saison des prix d'automne sera particulière, avec la prise de contrôle de Hachette Livre par le groupe Vivendi du milliardaire Vincent Bolloré.

Les autres maisons d'édition placent un titre, que ce soit de grandes comme Albin Michel, Stock, Seuil ou Robert Laffont, ou de plus petites comme L'Observatoire, Le Nouvel Attila et L'Iconoclaste. Actes Sud est notoirement absent de la liste.

L'Académie Goncourt a retenu des romanciers qui montent tels que Jean-Baptiste Andrea, qui a déjà remporté le prix du roman Fnac avec Veiller sur elle, ou Dorothée Janin, avec La Révolte des filles perdues (Stock).

Le jeune Canadien Kevin Lambert, dont l'œuvre avait traversé l'Atlantique avec son deuxième roman, est bien installé dans le paysage en France, comme le prouve la sélection du troisième, Que notre joie demeure (Albin Michel). C'est aussi le cas d'Emilie Frèche, aussi connue pour ses activités de scénariste, avec Les Amants du Lutetia (Albin Michel).

Un jury qui bouge peu d'année en année

La liste du Goncourt comprend deux universitaires passées au roman, Laure Murat pour Proust, roman familial (Robert Laffont), et Cécile Desprairies qui raconte l'histoire de sa mère dans La Propagandiste (Seuil). Pierre Assouline a déjà signalé le bien qu'il pensait de Gaspard Koenig avec Humus (L'Observatoire). Il n'est probablement pas seul à avoir goûté cette histoire étrange de lombrics.

Le jury du Goncourt, qui compte dix membres, bouge peu. Il intègre cette année la romancière Christine Angot, lectrice avide aux avis tranchés, qui pourrait bousculer certaines habitudes.

Le plus prestigieux des prix littéraires français doit être décerné le 7 novembre, au restaurant Drouant à Paris, comme le veut la tradition.

Une deuxième sélection est prévue le 3 octobre, puis la liste des quatre finalistes doit être révélée le 25 octobre à Cracovie, pour célébrer les 25 ans du premier "choix Goncourt", une série de prix internationaux dont les jurys sont composés d'étudiants et lycéens français et francophiles.