LA NOUVELLE. Le fake de Nice-matin, par Alexandre Jardin

Babette resservit une tournée générale mais chacun, dans le bar tiède, commença à s’interroger vraiment : et si ça arrivait un jourque l’on décolonise nos territoires?

Que l’on fasse soudain confiance à l’intelligence des gens de terrain qui, au ras du réel, s’occupent des autres en les connaissant ? Pourquoi diable n’avait on jamais essayé ça plutôt que de changer de président parisien?

Ça tournerait vinaigre, grommela Lucien, un retraité de l’armée qui, autrefois, avait eu le sens de la nécessaire soumission.

Pour sûr, renchérit Patrick en voûtant ses épaules, à Paris ils savent quand même ce qu’ils font.

Et si ça tournait bien de nous faire confiance? reprit Babette en souriant. Si on décidait davantage pour nous autres ici, à Nice? Ferait-on échouer nos enfants?

Remettrait-on plus mal nos chômeurs vers un bon métier?

Serait-on plus nuls que les parisiens pour faire en sorte de mieux vivre ensemble? Pour organiser nos hôpitaux? Chacun resta rêveur. S’établissait une complicité du songe. C’est vrai que nous faire confiance, à nous les provinciaux, plutôt que de changer de président parisien, on n’a encore jamais essayé!

"Tas de petits Niçois! Cannois embués d’arrogance!"

Babette, ressers-moi un double.

Non Jacques, tu bois trop. Je t’ai toujours dit que le seul obstacle entre nous, c’est la boisson.

Je boirai l’obstacle! répondit-il. Pas avec moi. Les mariages contractés en état d’ébriété, ça se réveille en gueule de bois.

En attendant, heureusement que c’est un canular, grogna le Jacques en tapotant sur la couverture du faux Nice-Matin. Ce serait la fin de la France.

Pourquoi diable? reprit Babette. La France, c’est pas un puzzle de territoires?

Non ma chérie, répliqua le Jacques très imbibé. La France c’est l’Etat, notre père à tous! L’Etat qui nous a fourni des masques à tous, à profusion et rapidos!

L’Etat si doué pour simplifier la vie de chacun! L’Etat qui nous entend, nous considère et ne nous plie jamais à des règles idiotes!

L’Etat intelligent qui sur tout sujet sait ce qui est bon, utile et juste pour le Niçois, la Tropézienne, les Cannois, les Brestois, la Clermontoise et le Strasbourgeois!

Sur sa lancée, l’alcoolisé se resservit une rasade d’un digestif et ajouta: L’Etat qui sait comment donner un premier job à mon fils! Comment arrêter la schnouf et l’islamisme nerveux!

Qui sait comment nous faire vivre ensemble! Et comment intégrer les nouveaux Français!

L’Etat champion de l’efficacité éclair! L’Etat qui sait tout mieux que nous qui avons la prétention de connaître nos vies et nos territoires!

Titubant, le poivrot glissa sur une dalle et tomba à la renverse.

On le ramassa et des pompiers suants vinrent embarquer l’un des derniers supporter de l’Etat-qui-décide-de-tout à Paris. A moitié KO, le Jacques éructait encore, vitupérait l’arrogance des provinciaux qui ont le toupet de s’estimer, de vouloir se gouverner en adultes. Tandis qu’on lui administrait un sédatif, il glapissait: Tas de petits Niçois! Cannois embués d’arrogance!

Raclures des Alpes-maritimes! Cul-terreux méditerranéens! A Paris, on vous méprise, cancrelats du sud ! Rougissez de votre accent de pedzouille! Colonisés! Broussards de la Côte d’Azur! Pécores! Soumis!

Sur ces mots subtils, on embarqua le bruyant. Babette replia le faux journal, montra ses dents dans un sourire de Percheron et déclara :

- N’empêche, on est quand même colonisés !

Encagés dans un système qui nous a pas protégé pendant la crise du Covid. Y aurait pas eu une mairie dégourdie ici, comme ailleurs, on aurait été mal.

- A Cannes, le maire a été plus malin que le gouvernement, plus inventif, ajouta une femme qui avait été très aimée. Et puis il est beau. Babette poursuivit :

- Et moi je dis que changer tous les cinq ans d’administrateur colonial qui loge à l’Elysée, ça change guère notre vie. Alors ce journal, même si c’est un fake, il dit peut-être quelque chose de… … de pas faux, conclut un client qui était resté muet.

- Tiens, toi qui es plus con que moi, reprit Babette, Patrick, rends-toi utile, prends ces sous et va donc acheter un vrai Nice-Matin, sur la place. Qu’on voit ce que dit le vrai.

- Tu m’en prendras quatre, pour les clients de mon hôtel… ajouta un André bedonnant.

Gentil, le Patrick ramassa les sous, ses grandes mains excessives et, d’un pas élastique à la monsieur Hulot, sortit du bar, la tête farcie de pensées inquiètes.

Au fond, ça ne lui plaisait pas ce faux Nice-Matin qui logeait des idées de liberté et de changement dans la tête des gens.

Patrick, ça lui plaisait un système qui ne marchait plus, qui avait très mal protégé les soignants pendant le confinement, mais un système en ordre, qu’on connaissait depuis toujours. Certes un peu colonial et foireux mais lui, être soumis aux Parisiens pleins d’aplomb, ça ne le dérangeait pas trop vu qu’il se sentait un peu bébête, pas trop sûr de lui. Il traversa la place.

Une anxiété frémissante peuplait l’air. Le ciel volait bas. Il avisa le marchand de journaux et s’engouffra dans le magasin :

- Nice-Matin, j’en prends cinq… Patrick tendit les sous et lut la Une. Elle annonçait bien que Paris décolonisait les territoires.

- Heu… fit Patrick, non, pas le fake, le vrai canard.

- C’est le vrai, de quoi vous parlez ? répondit la marchande.

Me prenez pas pour un con, le vrai ! paniqua Patrick. Eberluée, la dame murmura :

- Je n’ai rien d’autre. C’est le vrai Nice-Matin ! Ce gag de Dieu ne le faisait pas rire.

Comprenant avec effroi le changement qui arrivait, Patrick tendit un gros billet et acheta toute la pile de Nice-Matin. Il ne fallait pas que l’info circule !

(1) Flics administratifs qui veillent au respect minutieux du droit du travail et qui, tatillons, renforcent la santé et la sécurité au travail. Justifier leur salaire est leur passion.

(2) Le corps des trésoriers-payeurs généraux est une institution centrale dans l’organisation des finances publiques en France ; mettre sous tutelle les êtres humains vivant hors du périphérique parisien est leur fièvre.