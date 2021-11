"La Méditerranée est présente dans trois de mes livres..." Béatrice Commengé lauréate du prix antibois Jacques-Audiberti

Un voyage intime et universel à la fois. Des souvenirs d’enfant mêlés à l’Histoire, celle de l’Algérie française. C’est ce qui a charmé le jury du grand prix littéraire Jacques-Audiberti, fondé par la ville d’Antibes, en 1989, et qui récompense les œuvres en résonance avec la Méditerranée.

Pour cette 32e édition, vendredi 12 novembre, le jury, présidé par l’écrivain Didier Van Cauweleart, a choisi de récompenser Béatrice Commengé pour l’ensemble de son œuvre, en s’arrêtant plus particulièrement sur son dernier roman: Alger, rue des Bananiers.

À travers les lignes, l’auteure nous emmène sur les traces de son enfance. L’immense bibliothèque de son père, la lumière blanche de la ville, les rues de son quartier imprégnées de ses rires et des jeux avec ses amis arabes et kabyles et puis… la violence de la guerre, à laquelle Béatrice Commengé échappe en partie lorsque son père décide de rejoindre la métropole en 1961.

Recevoir le prix Audiberti… qu’est-ce que ça vous fait?

J’ai toujours affectionné ce prix, par son lien avec la Méditerranée… Je me disais qu’un jour, j’aurais peut-être la chance d’y concourir, étant donné que la Méditerranée est présente dans trois de mes livres. Je suis aussi très émue de me dire que je passe après Lawrence Durrell, qui a gagné le tout premier Prix Audiberti. C’est le premier écrivain vivant que j’ai rencontré quand j’étais jeune, c’est lui qui m’a mis les pieds à l’étrier, et qui a d’ailleurs inspiré mon livre Une vie de paysage.

Qu’est-ce qui vous a donné envie d’écrire un roman sur l’Algérie française?

Le constat que la colonisation est finie. C’est une prise de conscience: la conquête a duré 132 ans, cette époque s’est achevée en 1962 et pourtant, il y a encore beaucoup de mémoire présente, des vivants qui en ont souffert, de la repentance. C’est encore tôt, je le reconnais, mais j’espère bien qu’un jour on parlera de cette colonisation comme si elle était vraiment derrière nous.

Vous mêlez récit personnel et historique…

Bien sûr, quatre générations de ma famille ont été imprégnées de cette histoire. Mais je ne voulais pas faire qu’un récit d’enfance, alors j’ai fait beaucoup de recherches historiques pour tout remettre en place.

Le sujet de la colonisation en Algérie est brûlant dans le débat public…

Oui, mais c’est justement aussi le rôle de l’écrivaine d’apporter un regard nouveau, de la distance.

Qu’est-ce qui vous inspire?

Ma vie. Il faut que ça parte de l’intérieur.

Le temps est un thème récurrent dans vos écrits…

Le temps m’intrigue parce qu’il nous échappe et pourtant, c’est la seule chose que nous avons.

Êtes-vous nostalgique?

En écrivant, j’ai tout fait pour ne pas tomber ni dans la nostalgie, ni dans l’anticolonialisme. Je dirais que j’ai la nostalgie heureuse.

Que gardez-vous de votre enfance à Alger?

Des amitiés, la liberté et de la lumière. En somme, beaucoup de belles choses.