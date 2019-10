La BD "Nanaqui" dessine une des vies possibles de l'écrivain torturé qu'était Antonin Artaud

Nanaqui n’est autre que l’abréviation familière du diminutif grec "Antonaki". Le surnom donné par Euphrasie Artaud, d’origine grecque, à son rejeton Antonin, fruit de son union avec un riche armateur de Marseille, qui en fera voir de toutes les couleurs à la littérature française. Des années vingt à sa mort en mars 1948.

Le pitch

De l’au-delà, le Dr Ferdière revient sur son patient d’exception (qu’il traita aux électrochocs...) à travers des épisodes clé de sa vie.

L’avis

L’auteur prévient d’emblée, Nanaqui, une vie d’Antonin Artaud n’est "surtout pas une biographie avec ce qu’elle exigerait d’exactitude, de rigueur, mais plutôt une vie possible, avec le but d’adopter, le plus souvent, ce qui serait la vision, la réalité d’Artaud. Un Artaud parmi les multiples envisageables".

Pour Benoît Broyart, qui tisse des liens avec l’auteur marseillais depuis vingt-cinq ans grâce à sa découverte à la faculté des Nouvelles Révélations de l’être, pas question donc de trahir le personnage, ni son œuvre. Mais par où harponner ce génie malade, poète toxicomane, saltimbanque exalté à la recherche incessante de vérité dont la voix métallique et le regard exorbité continuent à labourer l’époque?

C’est un peu là que la démarche chancelle, car à tout vouloir aborder, forcément, à l’image du Dr Ferdière en apesanteur sur son fauteuil volant dans les limbes, on ne fait que survoler quelques scènes de celui qui théâtralisa sa vie à l’extrême, sans pénétrer ses entrailles.

Pour le reste, Nanaqui sera une excellente introduction pour faire connaissance avec cette figure psychiatrique délirante qui garda malgré tout jusqu’au bout une extra-lucidité sur la société, même dans les pires excès de sa folie.

Du décès de sa sœur, sept mois, molestée par une gouvernante alors qu’il a neuf ans, à ses addictions, en passant par sa participation à la Révolution surréaliste, le lecteur suit les tourments de ce solitaire qui marqua littérature, cinéma et théâtre. Où l’on voit qu’à cause de ses états de douleurs errantes dont il souffre depuis l’âge de dix-neuf ans, jamais Artaud ne trouvera le repos... À en devenir une droguerie ambulante qui enchaîne injections ou cachets de bi-iodure de mercure, opium, laudanum, héroïne..., tout au long de sa vie pour calmer angoisses et crispations. À faire passer Johnny Thunders ou Keith Richards pour de doux chérubins. Le dessin et le découpage de Laurent Richard, qui évitent les clichés tortueux horrifiques, s’en sortent bien pour incarner l’intimité du personnage ravagé par ses démons.

Le bonus

Filer directement en librairie, médiathèque ou visionner sa filmographie afin de poursuivre les pistes ici tracées.

Nanaqui, une vie d’Antonin Artaud. Benoît Broyart et

Laurent Richard. Éditions Glénat. 128 pages. 22 euros.