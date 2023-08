L’histoire d’une "enclave mentonnaise" en Italie racontée par Enzo Barnabà

Pourquoi l’historien italien Enzo Barnabà a-t-il souhaité traduire son livre Il Sogno babilonese en français? Tout simplement parce qu’à ses yeux, le château Grimaldi dont il est question tout le long, était une "enclave mentonnaise en territoire italien". Un domaine implanté à quelques encablures du pont Saint-Louis, modifié au gré du temps et des propriétaires – tous plus fascinants, voire excentriques, les uns que les autres.

"Je me suis dit que cela pouvait intéresser un public français. Il existe un organisme du ministère de la culture italien – le Centro per il libro e la lettura – qui aide ce type de publications. Ils ont accepté de financer si je trouvais un éditeur. La Société d’art et d’histoire du Mentonnais (Sahm) s’est montrée tout de suite intéressée", explique-t-il. Conscient que ce confetti à la frontière reflète à son échelle un pan de la grande Histoire. Le destin des propriétaires et de leur famille croisant notamment celui de la reine Victoria, de Gabriele D’annunzio, de Sissi, ou encore de la soprano Lily Pons...

Un premier occupant nommé... Bennet!

"Ce château, je l’ai découvert parce que je vis en face, plaisante Enzo. Et parce que quand je suis arrivé à Grimaldi il y a 35 ans et que j’ai vu écrit villa Voronoff, ça m’a intrigué."

Car quand il venait d’avoir son bac, l’auteur avait demandé à un biologiste italien ce qu’étaient les hormones. Réponse: des enzymes organiques catalyseurs. "Il m’a alors donné l’exemple du chirurgien franco-russe Serge Voronoff, qui, à Rome, transplantait des hormones (via une greffe d’organe) dans l’idée de catalyser la force vitale."

De nouveau confronté au souvenir de cette figure mondaine, associée aux primates qu’il privait de leurs organes, Enzo s’empresse d’en savoir plus sur l’adepte de la théorie du rajeunissement et sur "sa" villa. "J’ai alors découvert que contrairement à ce que tout le monde pensait à Grimaldi, ce n’est pas Voronoff qui a construit ce château… mais Bennet." James-Henry de son prénom. Célèbre gynécologue anglais qui, guéri de la tuberculose, s’installa ici, prescrivant aux victimes de maladies pulmonaires ce qu’il considérait comme le meilleur des traitements: la Riviera française et son microclimat.

"C’est lui qui a créé Menton. Grâce à lui, la ville est passée de 3.500 à 12.000 habitants", rappelle l’historien. Précisant que le Britannique avide de botanique habitait la tour des Corses, avant de faire construire le château et son jardin. "Le terrain était rocheux, il a dû faire venir de l’eau du torrent Saint-Louis, de la terre de Corse et du lac de Côme. On le prenait pour un fou; ce qu’il cultivait ne se mangeait pas." Impensable en effet, pour les locaux, de travailler la terre pour des considérations esthétiques… Reste que son paradis floral est antérieur au désormais célèbre jardin Hanbury voisin. Tout laisse à croire qu’il fut même source d’inspiration.

Le château Grimaldi vu du corso Mentone. Photo A.R..

Succession de médecins et d’esthètes

Au fil des pages, il apparaît de sérieuses similitudes entre les maîtres de maison successifs. En dehors de leur richesse évidente. "Trois propriétaires sur quatre étaient des médecins, deux étaient des peintres connus. Ce qui les rapproche, c’est la santé et l’idée de reproduction de la beauté", résume Enzo.

Pointant par ailleurs du doigt le mythe du Rêve babylonien, développé par les Anglais à la Belle Epoque, consistant à créer des châteaux surplombant la mer, en écho aux antiques jardins suspendus de Sémiramis. Autre point commun: pour pratiquement tous les propriétaires du lieu, la frontière n’existait pas. La deuxième entrée du domaine n’est plus – elle a disparu au profit d’une piscine récente – mais on se souviendra qu’elle permettait de ne pas avoir à montrer patte blanche à la douane pour passer en France.

Les initiales de Waterman. Photo A.R..

Subsistent en revanche les traces d’un passé ancien, sous la forme d’une guérite du XVIe siècle édifiée pour que la République de Gênes puisse juguler la contrebande de sel. Et des empreintes de chacun des occupants du château Grimaldi. La serre (reconstruite) de Bennet. Les volières d’Iriz Appenzeller, amoureuse du chant des oiseaux. Les cages à singe de Voronoff, en contrebas. Les initiales d’Ella Waterman Crampton – folle de son fils Saint Mar aux dépens de sa (pourtant) brillante fille Romaine – ainsi que la grotte artificielle construite sous la forme d’un tombeau à la mort de ce dernier. "En 1944, à la libération de Menton, des fascistes s’y cachaient. La France libre a donc bombardé depuis la jetée du port. Au point qu’à la fin de la guerre, la villa n’est pratiquement plus qu’une ruine."

Des images rares pour se replonger dans l’époque

Mais les images d’antan, elles, demeurent intactes. Enzo Barnabà consacre ainsi la deuxième partie de son livre à une superbe série d’illustrations. "En suivant la trace de Stan Appenzeller – peintre et chef de résistance – j’ai découvert que deux pièces du musée Max Ernst à Seillans lui sont consacrées. Je suis venu sur place, et la conservatrice m’a dit qu’il y avait en réalité bien plus: en l’absence d’héritier, Stan a tout cédé à la mairie. J’ai donc pu accéder aux archives, notamment à un album photo fait pour vendre la villa, au journal de la maman où elle raconte tout…" Des images et documents rares pour se replonger dans un paradis paysager, et dans la vie cosmopolite de la Belle Époque, digne de Babylone.

Savoir +

Édité par la Sahm, Le Rêve babylonien – le château de Grimaldi, la Belle Époque, la Riviera est à retrouver dans les librairies de Menton et de Roquebrune. Tarif: 15 euros.