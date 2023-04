"Je veux vivre libre": atteint d'épilepsie, cet Azuréen raconte son histoire touchante dans un livre

Comment vivre et grandir avec son épilepsie et appréhender le regard des autres? Comment faire de sa maladie une force et non une faiblesse? Guillaume Cauvigny raconte dans un livre une partie de son existence passée à se rebeller contre son épilepsie afin de "vivre libre".

"J’ai écrit ce livre il y a plus de 15 ans, précise l’auteur de biotois de 49 ans. J’étais au chômage et je traversais une période difficile. J’avais besoin de me remettre en question mais surtout de retirer ces maux qui me perturbaient depuis l’âge de huit ans. L’âge où j’ai découvert ma maladie."

Une épilepsie généralisée rendue plus pesante par le regard des autres. Un récit comme un exutoire pour l’auteur qui replonge dans des épisodes douloureux de son existence, entre rejets et incompréhension autour d’une maladie.

"Je voulais faire un livre positif. C’est mon histoire mais je voulais que ça puisse se lire comme un roman dans lequel des personnes pourraient y trouver des conseils. J’aimerais dire qu’il faut continuer de se battre. J’avais un rêve: c’était de faire de l’audiovisuel. Aujourd’hui, je fais des émissions de radio et TV pour Pitchouns Médias à Cannes, je fais aussi du podcast animalier. Il faut croire en ses rêves."

"Je n’ai pas accepté les interdits"

Cette maladie, qui touche près de 60 millions de personnes dans le monde, comporte plusieurs symptômes, dont la crise convulsive. Un effet qui, par sa dangerosité, réduit le champ des possibles pour le porteur de la maladie.

"J’ai la chance d’être bien entouré et je suis un peu hargneux par nature. Par refus de me considérer comme handicapé, je n’ai pas accepté les interdits qu’on m’imposait. Je suis bien accompagné mais je veux surtout vivre libre."

"Aujourd’hui, beaucoup d’associations font du bon boulot autour de la sensibilisation. Cette maladie est mieux connue mais fait encore peur autour de nous."

"J’ai écrit ce livre il y a 15 ans. J’ai rajouté de nouveaux éléments mais en ce qui concerne la perception de la maladie par la société, il n’a quasiment pas pris une ride. Cela montre qu’il y a encore du travail."

Raconte-moi ton épilepsie. Par Guillaume Cauvigny, en autoédition. À retrouver sur Amazon. 12,90 euros. Guillaume Cauvigny dédicacera son livre au salon des auteurs locaux, le 1er mai de 10h à 18h, au port Marina de Villeneuve-Loubet.