"Je ne triche pas sur l’essence des émotions". Fabio Mitchelli romance l'effroyable affaire du berger de Caussols

"Mentir vrai en plongeant le lecteur dans la tête de véritables assassins", tel est le credo de Fabio Mitchelli.



Pour son nouveau livre, "Le Loup dans la bergerie", c’est sur les traces de Michel Lambin, dit le "berger de Caussols" "qu’il s’est lancé.



Mais s’il s’appuie sur de véritables faits divers, Fabio Mitchelli n’en fait pas des récits précis et linéaires.



Au contraire, il les romance, les fait se percuter avec l’histoire de ses personnages fictifs. Il s’appuie sur la réalité, mais, parce que son but est de divertir, pas de documenter, il utilise les lieux, les gens, mais en change les noms.



Ainsi, on reconnaîtra Michel Lambin dans le personnage de Jean-Michel Aubin; Nicole Rossi, l’ex-compagne du berger de Caussols, devient Nadine Morel; et la "Ferme du Bayou" s’appelle "La Louisiane" dans le roman.



Celui qui fait le lien c’est le personnage récurrent de Fabio Mitchelli: Samuel Steiner, commandant de police judiciaire à Metz, qui va tenter de comprendre comment son père a pu disparaître sans laisser aucune trace il y a une vingtaine d’années.



Ce dernier aurait-il croisé la route de Jean-Michel Aubin, accusé de cannibalisme et de plusieurs meurtres et incarcéré à Castellane? Steiner, alerté par ses collègues niçois, se retrouve ainsi à enquêter entre Caussols et le quartier de l’Ariane à Nice...



Look à la Johnny Depp, voix douce, posée, et même chaleureuse lorsqu’il parle de tueurs en série ou donne des détails d’autopsie, Fabio Mitchelli nous explique pourquoi il s’est arrêté sur ce fait divers sordide qui s’est déroulé dans notre région, et pour lequel il a rencontré Alain Brunache, ex-commandant de la brigade criminelle de la police judiciaire de Nice, et Nicole Rossi, l’ex-compagne de Michel Lambin, celle qui l’a dénoncé…



Après Luka Rocco Magnotta, Francis Heaulme ou Andreï Tchikatilo, qu’est-ce qui vous a amené sur la piste de Michel Lambin?

Ce qui m’a intéressé c’est tout ce qui m’a semblé invraisemblable au départ. J’avais du mal à croire tout ce qui avait pu être dit ou écrit à ce sujet dans la presse ou des documentaires, avec notamment des témoignages de Nicole Rossi, son ex-compagne.



J’ai été interpellé par le caractère cinématographique de cette histoire. Mais en premier lieu, j’avais croisé un ami policier sur un salon où je présentais "La Compassion du diable" qui traite du cannibalisme, à travers Jeffrey Dahmer aux États-Unis, je lui ai demandé s’il y avait déjà eu des cas de cannibalisme en France et il a évoqué Michel Lambin.



Même si ça n’a pas été prouvé, car cela ne repose que sur les déclarations de Nicole Rossi.

On sent que vous vous êtes beaucoup documenté avant de passer à l’écriture pure?

Dès que je sais sur quelle affaire je vais travailler, pendant à peu près un trimestre, je me consacre à la recherche, la documentation, par Internet, la presse écrite, des documentaires vidéo…



Après, j’essaie de contacter tous les protagonistes qui, de près ou de loin, ont participé à l’affaire comme les magistrats, les policiers, les témoins… Et je demande à les rencontrer.



Je vais récupérer de la matière sur place, au contact de ces gens. Puis vient le travail de séquençage, je fais un plan dans lequel je détaille tous les chapitres, en assemblant toutes les pièces du puzzle avant de véritablement écrire le roman.

Pour ce livre, vous avez pu rencontrer Nicole Rossi…

J’ai eu la chance de la rencontrer, parce que Nicole a "ses têtes". Ça s’est fait par le biais d’Alain Brunache qui avait travaillé sur l’affaire Jean-Yves Guerrée, l’ex-braqueur de banque qui avait été retrouvé enterré sur le terrain de la bergerie, mais aussi sur l’affaire des évadés de Draguignan.



Avec Nicole, on s’est rencontré à Caussols dans une petite auberge du village. Je n’ai pas vu passer les deux heures et demie d’entretien. C’était assez extraordinaire comme rencontre, atypique et parfois surréaliste.



Même si c’est ce qu’elle répète à tout le monde – car elle a déjà parlé à pas mal de journalistes, à la télévision –, il y a beaucoup d’émotions parce qu’on sent qu’il y a aussi une notion post-traumatique derrière tout ça. C’est quelqu’un qui a été abîmé par cette affaire.



C’est compliqué parce que certains ont dit que c’était dégueulasse qu’elle balance tout ce qu’elle savait sur Michel Lambin; d’autres qu’elle n’aurait pas dû attendre vingt ans. Sauf qu’il faut se poser la question de savoir pourquoi. Et le pourquoi c’est quand même protéger sa vie et celles de ses proches.



D’ailleurs, même si c’est romancé, vous abordez ce mécanisme de protection…

C’était important que le lecteur sache que cette dame, même si elle est peut-être impliquée aussi – on ne sait pas –, a vécu avec quelqu’un de dangereux, qui évoluait dans le milieu du crime, entouré de gens pas très recommandables comme on dit. Quand on vit avec une personne comme celle-là, il faut marcher sur des œufs tous les jours…



D’ailleurs, j’ai un projet qui viendra par la suite, on est en train d’y travailler avec Nicole et Robert Laffont: écrire ses mémoires. Là, ce serait plus une réhabilitation. L’idée serait de s’adresser aux lecteurs en expliquant qui est cette dame et pourquoi ça s’est passé comme cela avec le berger de Caussols. Pourquoi le silence? Pourquoi les révélations ensuite?

Alors, cette histoire vous a plus marqué que les précédentes…

Je suis passionné par les faits divers et les criminels en série, mais l’être humain m’intéresse beaucoup. Il y a quelque chose de troublant chez Nicole et je sens qu’elle a encore beaucoup de choses à dire.



Lorsqu’on s’est rencontré, ça lui a fait du bien. Elle me l’a dit. Je pense qu’elle avait tellement l’habitude de raconter cette chose-là de manière très factuelle, presque mécanique, qu’elle a sans doute senti que je m’intéressais plus à sa personne qu’à l’affaire.

Vous avez pu voir la fameuse bergerie?

Pas à l’intérieur, Nicole ne voulait pas me rencontrer là-bas. Je pense qu’elle en a un peu marre aussi, ça a été filmé tellement de fois… Mais on s’est posé devant le fameux portail, là où a été abattu Jean-Yves Guerrée.

"Je ne triche pas sur l’essence des émotions"

Votre livre s’inspire de ce fait divers mais il est très romancé. Est-ce que c’était toutefois important pour vous de conserver de la réalité?

J’arrive à compartimenter la fiction et la réalité, mais garder l’essence de la réalité c’est – et je reviens sur l’émotion – raconter ce qui a le plus marqué les personnages en vrai. Dans le roman, je fais beaucoup ressentir que Nadine Morel, qui est l’avatar de Nicole Rossi, a vraiment peur, qu’elle s’est complètement détachée de tout ça.



Pour elle, j’ai d’ailleurs préféré créer deux personnages: le premier, Nadine, qui est un peu effacée dans le roman; mais aussi sa grande amie Viviane qui sait tout ce qu’il s’est passé. Ce personnage-là, c’est un petit peu le double psychologique de Nicole/Nadine. Et même Viviane a besoin de passer entre les mains d’un hypnothérapeute pour pouvoir tout déballer.



Je ne triche pas sur l’essence des émotions, c’est ce que je veux garder. Après, il y a aussi les lieux, l’environnement, essayer de retranscrire l’atmosphère assez lourde qui s’est dégagée de certaines scènes de la réalité.

Vous évoquez aussi brièvement l’affaire Agnès Le Roux. Est-ce qu’elle pourrait être une prochaine source d’inspiration?

Non, c’était juste un clin d’œil. J’aime bien faire régulièrement des clins d’œil : à Thomas Harris, le créateur du docteur Hannibal Lecter – c’est un peu mon maître à penser ; mais aussi à Hitchcock, à Psychose…



Et là, j’ai voulu mettre la disparition d’Agnès Le Roux en comparaison directe avec celle du père de Steiner. C’est aussi une façon pour moi de rappeler que cette affaire est non élucidée, même si Agnelet a été condamné.



C’est une affaire vraiment étrange et, comme je le fais remarquer dans le roman, il y a eu des suppositions qu’elle aurait pu partir, mais on ne disparaît pas comme ça surtout quand on est héritière d’un empire!



Pour en avoir discuté avec Alain Brunache, les méthodes de travail à l’époque n’étaient pas les mêmes qu’aujourd’hui. La supposée scène de crime et tous les endroits où elle aurait pu être ont été souillés. Les fonctionnaires de police ne respectaient rien à cette époque-là, on n’avait pas la téléphonie mobile, les caméras…



On est souvent en train de se plaindre parce qu’on est filmé, mais il faut quand même rappeler que c’est ce qui a permis de confondre et d’arrêter Nordahl Lelandais dans l’affaire Maëlys.



Comment fait-on pour créer une fiction avec une histoire réelle qui dépasse toutes les fictions?

Si l’on reste trop sur le fait réel, le lecteur va se désintéresser. Moi, je ne suis pas journaliste donc je ne suis pas là pour faire un rappel des faits ou réécrire sur l’affaire en elle-même. Je suis là pour divertir les lecteurs. J’écris du polar, je me considère comme un écrivain de divertissement. Donc il faut que je recentre mon histoire sur la fiction et ses personnages.



C’est pour cela qu’ils ont un vrai chemin de vie. Pour le commandant Steiner, le fil rouge, c’est sa fille Rebecca qui sombre après la mort de sa mère malade.



Cette maladie est déjà supportée par Steiner dans L’Ombre de l’autre. Le lecteur suit tout cela. Je recentre toujours sur la fiction et je termine de toute façon toujours sur la fiction.



À la fin du livre, vous avez choisi de publier un entretien que vous avez eu avec Alain Brunache le 27 février 2019. Il faut avoir le cœur bien accroché pour lire quelques passages concernant certaines pratiques médico-légales…

Oui, c’est assez réaliste. Moi, en plus, j’ai vu des photos qu’il me montrait en même temps que l’on parlait…



Après, comme je l’écris dans le livre, on est tellement habitué maintenant à voir tout cela dans les séries télé, qui sont tellement réalistes, que lorsqu’on voit des photos de la réalité, on n’est plus tellement étonné… Alain Brunache s’était vraiment spécialisé là-dedans, il était passionné par ce domaine.



Ce qui m’a choqué, plus que les photos, ce sont ses récits. Parce qu’on a le bruit dans les oreilles, les odeurs dans les narines. Surtout lorsqu’il raconte que l’odeur dans les salles d’autopsie vient se coller à la peau, sur les poils, sur les cheveux et qu’il était obligé quand il rentrait chez lui de se déshabiller sur le palier pour ne pas que cette odeur entre chez lui. C’est terrible…



Ce que j’aime lorsque j’écris des romans, c’est tous ces moments où je me documente, où je cherche la matière parce que j’arrive toujours à récolter des pépites. Tous ces moments-là de vérité. Quand on a les gens en face de soi et qu’ils sont passionnés, qu’ils ont envie de parler de ce qu’ils font, de tout raconter, c’est passionnant.

"Le Loup dans la bergerie" de Fabio Mitchelli. Éditions Robert Laffont - La Bête Noire.

384 pages. 20 euros.